¿A que te suena parecido a "cuchi cuchi"? pero en realidad son dos conceptos que no tienen nada que ver, espera... Quizás un poco sí, porque cuando decimos "cuchi cuchi" lo más probable es que nos estemos dirigiendo a un niño pequeño, es una expresión coloquial que se suele entender dentro de ese ámbito infantil; por otra parte, el término japonés "Kuchi Bushi" alude a un "guerrero de la boca", ese tipo de personas que presumen de lo que, en realidad, carecen y, por tanto, no se las toma muy en serio... Yo diría que a los "guerreros de la boca" (Kuchi Bushi) hay que hablarles en modo "cuchi cuchi", lo que supone, en cierta forma, tratarlos como a niños y tomarlos "tan en serio" como a sus fantasías... Así llegará el momento en que tomen conciencia de su ridiculez y empiecen a actuar bien, esto es, con hechos que respalden sus palabras.

¿Valer la pena o ser grano de arena?

Yo no sé japonés pero soy una persona curiosa, con inquietudes y cuando encuentro algo nuevo, algo positivo, algo hasta chulo que creo que puede resultar útil, me gusta compartirlo. Dí con el concepto "Kuchi Bushi" por casualidad. Estaba haciendo una publicación en mi Facebook y al terminar, me saltó en la sección de noticias una imagen acompañada de una foto que Dani, mi cuñado, había compartido. La imagen era la de Gichin Funakoshi, fundador del Karate Shotokan, y la frase era la siguiente:

"No seas como esos que no entrenan suficiente pero se creen maestros porque hablan como si fueran expertos... Estos hombres son llamados Kuchi Bushi (Guerreros de la boca) y son tan comunes como los granos de arena en la playa"

El mensaje del Señor Funakoshi me cautivó... Tenía mis "3S" esenciales: sentido, sensibilidad y sencillez. La esencia de las palabras de este gran maestro japonés trasciende al karate, tengo la impresión de que su intención era dejar claro que el entrenamiento, en cualquiera que sea la disciplina, es el forjador de las personas extraordinarias; quien obvia entrenar, simplemente será uno más, un grano de arena que desconocerá que se escondé detrás de la expresión "¡valió la pena!". El entrenamiento es disciplina, el entrenamiento es dedicación, el entrenamiento es esfuerzo y disfrute, el entrenamiento es superación y crecimiento en todos los sentidos... La honestidad y la constancia que se desprenden del entrenamiento (repito, en cualquiera que sea la disciplina) te dirán más del carácter de una persona que cualquier discurso.

Llamamiento a la coherencia

Ése sería mi titular para el mensaje del Señor Funakoshi. Las palabras de este ser humano venían a ser una invitación a nuestra coherencia interior, sólo así seremos generadores del respeto exterior. La coherencia es conexión, relación, unión entre "el sujeto y el predicado", ¡por eso las personas la necesitamos tanto! a las personas, por naturaleza, nos encanta relacionarnos, sentir que conectamos y si ese sentimiento de conexión y unión no lo empezamos a vivir en primera persona (como diría mi madre) "la verdad no asoma"...

Bien está que se hable, pero cuando no hay hechos que respalden esas palabras... La credibilidad personal acaba más diluída que el azúcar en el café... En la mayoría de las ocasiones, nuestras actuaciones son más elocuentes y despiertan más emociones que cualquier palabra... Ten en cuenta que quien toma como hábito decir una cosa y hacer la otra, termina calificado y tratado de idiota. ¡Desde luego que el Kuchi Bushi da la nota! pero no como él espera... Así que en la próxima ocasión que te encuentres con un Guerrero de la Boca, no hagas aprecio y dí para tu interior: "éste coherencia, poca".