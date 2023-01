La aventura del loro Patricio

El loro Patricio vive en una casa de campo muy cerca del Guadalquivir de verdad, no el de la dársena. Sus propietarios, familia y amigos (todos o casi todos béticos) tuvieron la amabilidad no sólo de invitarme a una paella dominguera y de paso presentarme a Patricio sino a que disfrutara por aquellos lares de un concurso de pesca que ellos mismos organizaron entre ellos para esparcimiento general. Allí no se come ni un pez, conforme pican y se pesan se van soltando. Eso es lo que vi en una mañana deliciosa.

Patricio es nombre muy adecuado para este loro porque es un patricio digno de la nobleza patricia romana, de hecho, no está lejos de donde nacieron Trajano y Adriano, en Itálica, y habita en el primer perímetro urbano de Sevilla, la Hispalis romana. No sé si Patricio conoció Hispalis porque con los años que viven los loros todo podría ser. Me acuerdo de aquel chiste que se contaba cuando Franco. Ya anciano, el generalísimo no quería que le regalaran loros o tortugas -que también viven lo suyo- porque decía que le daba sentimiento cuando se morían. En Cantabria existe la playita de Luaña que he frecuentado en verano y en invierno. Había allí un hotel a pie de playa y en el hotel un loro metido en años. Una vez no regresé hasta un decenio más tarde, aproximadamente. Pues allí estaba el loro, tan campante.