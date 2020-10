La ayuda social a domicilio en Utrera se triplica

Son las cosas de la pandemia, no todo va a ser negativo, en situaciones como estas que vivimos aparece la solidaridad de las personas de nuestros pueblos. En estos momentos se está atendiendo a unas 70 personas, frente a los 25 de media que se atendían antes de la pandemia del Covid-19, un esfuerzo importante para dar cobertura a todos los mayores que necesitan este servicio. La falta de respuestas por parte de la Junta de Andalucía ante la situación de emergencia social y sanitaria de los últimos meses ha hecho que la lista de espera de personas dependientes siga aumentando y el Ayuntamiento de Utrera no ha dudado en dar respuesta a los casos más urgentes” Con este esfuerzo, el Ayuntamiento de Utrera demuestra su responsabilidad y solidaridad con los mayores y dependientes de Utrera, los más castigados durante la epidemia y que más cuidados necesitan. Asimismo, pone en valor la atención de proximidad y garantiza la atención domiciliaria de las personas dependientes, vital para su salud y socialización. Para cumplir con la seguridad sanitaria se ha aprobado un protocolo con el fin de extremar las medidas de prevención. Este protocolo recoge que los usuarios deben llevar puesta la mascarilla en todo momento mientras reciba la atención de la auxiliar de ayuda a domicilio. Con esto se pretende reducir al mínimo las posibilidades de contagio entre la población vulnerable y grupos de riesgo, así como proteger la salud de los trabajadores y del resto de usuarios. Esta acción se enmarca en el plan de prevención del Ayuntamiento de Utrera, que se ha hecho efectivo durante la pandemia y que destinaba a los trabajadores material necesario de protección, como mascarillas y pantallas faciales. En 2020 ya se aumentó esta partida llegando hasta los 150.000€, frente a los 90.000€ del año anterior y vamos a seguir trabajando en esta línea, aumentando este servicio municipal para poder dar cobertura al máximo número de usuarios dependientes que lo necesiten” ha explicado José María Villalobos, alcalde de Utrera. Una vez más los ayuntamientos de las provincia hacen el trabajo de instituciones que serian las encargadas de afrontar con el gasto de estas medidas sociales y que están totalmente paralizadas,. Me sumo a las palabras del alcalde de la localidad de Utrera.