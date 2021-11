La calle no es de Teodoro García Egea ni existen aquelarres en política

He podido leer un tuit de Teodoro García Egea que dice ‘O cambian de rumbo o no van a poder salir a la calle’. Se refiere a los políticos de izquierdas. Lo escribió después de que Yolanda Díaz, Ada Colau, Mónica García y Mónica Oltra fueran insultadas e increpadas (por si era poco, alguien se dedicó a lanzar huevos a estas mujeres), antes de comenzar su primera reunión pública en Valencia. Este tuit (algo parecido o literal dijo ante un micrófono de algún evento del PP) fue previo al ataque que sufrió el alcalde de Navas de San Juan (Jaén) que tuvo que ver cómo alguien quemaba un contenedor y un vehículo en la puerta de su casa (ya hay dos detenidos vinculados a este suceso).

Los políticos son ignorantes y muy, muy, irresponsables. Causa estupor que alguien con un puesto tan relevante en política como es el señor García Egea sea tan cafre y advierta a sus adversarios políticos que no podrán salir a la calle si no hacen lo que otros creen que es bueno para España, porque existen personas que son zoquetes integrales y se toman esas palabras como si fueran la verdad absoluta y pueden tomarse la cosa a la tremenda. ‘Oh, Teo ha dicho que no van a poder salir a la calle si siguen así, quememos un contenedor y pongamos las cosas en su sitio’ o algo parecido pueden llegar a pensar algunos bobos.

Manuel Fraga, fundador de AP y más tarde del PP, ya dijo que la calle era suya mientras era ministro de la dictadura franquista. Teodoro García Egea parece creer que la calle es de unos y no de otros; en concreto, el señor García Egea parece creer que la calle es de los que piensan como él, parece creer que si unos no están contentos pueden impedir a los otros seguir con su vida y con sus ideas intactas. El señor García Egea es la personificación de la torpeza política, de la ignorancia más estúpida.

Para ser justo, tengo que decir que como este García Egea podemos encontrar a puñados en todos los partidos políticos españoles.

Cuidado con lo que se dice; cuidado con el mensaje que se lanza sin reflexión previa porque el lenguaje es un arma traicionera si está en manos de cualquier analfabeto funcional. Y es que tener una carrera universitaria no te convierte en un ser inteligente. Los hay que coleccionan títulos y no leen un libro ni a la de tres, no escuchan música ni de coña, no pisan una sala de cine ni bajo amenazas y no sabría colocar los países en un mapa. Una idiotez pronunciada por un ingeniero es una idiotez.

Por cierto, llamar aquelarre a una reunión protagonizada por mujeres dedicadas a la política puede parecer gracioso aunque es un disparate. Esto fue cosa de Pablo Casado. Solo pueden reírse de semejante cosa los bobos e ignorantes que no saben lo que significa un término que alguien escribe en un papel para que otro lo grite en público sin saber que, por ejemplo, fueron muchas las mujeres enviadas a la hoguera al ser acusadas de participar en aquelarres. Se les consideró brujas y fueron quemadas vivas. Tal vez se reunían para charlar sobre sus cosas pero alguien decidía que las mujeres no pueden hablar de nada que no sea de la bueno que es su marido o algo así.