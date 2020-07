La carta de helados

"La vida es como un helado: hay que disfrutarla antes de que se derrita" he ahí una perla de "filosofía whatsapera" que esta mañana me envió mi amiga Laura. La verdad que es un consejo muy gráfico, estoy segura de que si lo vuelves a leer y cierras los ojos, eres capaz de ver perfectamente ese cono de helado (probablemente de chocolate) con sus "dulces afluentes" circulando a ambos lados de la bolita y siguiendo su curso a lo largo del cono hasta pringotearte las manos (a todos nos ha pasado alguna vez). A mí me gusta el helado y coincido en que encierra una lección de vida porque, si esperas demasiado, sólo habrás conseguido ensuciarte inutilmente y ya sólo quedará la sombra de lo que pudiste disfrutar...

Helado y verano son una buena pareja, el calor nos invita a tomar algo refrescante y el mix de dulzor y frescura de los helados nos ayuda a combatir los rigores del Lorenzo. ¡Seguro que tienes tu favorito! a mí siempre me chifló el de chocolate pero, desde hace años me gusta más la nata con nueces, los sabores vitales cambian con el tiempo y los del helado, también. ¿Te ha pasado alguna vez que crees que tienes algo muy claro (tu sabor favorito) y, de repente, se te amplía el abanico de opciones (la carta) y empiezas a dudar? a mí sí, justamente eso fue lo que me sucedió el pasado domingo.