La cosa está complicada

La hermandad de los Estudiantes fue la primera en demostrar cómo actuar. Suspendió los ensayos de costaleros para evitar propagar un virus que es considerado pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Casi nada.

Muchas hermandades, San Isidoro, la Soledad de San Lorenzo, San Gonzalo o la Lanzada se sumaron a esta iniciativa de parar. Otras, en cambio, como San Bernardo o las Siete Palabras siguieron viviendo en una realidad paralela.

En Italia está todo cerrado excepto las farmacias o las tiendas de alimentación. Nadie puede salir de sus casas salvo por cuestiones de índole mayor. Allí se tomaron el Covid-19 como nos lo estamos tomando nosotros: a cachondeo. Y ahora lo están pagando.

Todos, me incluyo el primero, pensaba que el coronavirus era como una gripe un poquito más dura. La realidad es que no. Por una gripe no se cierran universidades, colegios, centros de día, se desinfectan metros y autobuses o se cancelan fiestas regionales y partidos de competición europea.

Pensamos que estamos inmunizados al coronavirus, pero a lo que lo estamos es a la razón, porque no tiene sentido meter a 40 tíos en 12 metros de largo para ensayar. No se la encuentro. Más aún cuando Estados Unidos cierra sus fronteras a los países europeos.

Estamos viviendo un hecho histórico, algo que pasará a los libros de historia y estudiarán las generaciones venideras. Esto es similar al 11-S, que cambió el mundo por completo.

No entiendo que el Ayuntamiento, que afora calles, cierra bares, instala cámaras y paneles informativos en Semana Santa por seguridad, todo por seguridad, no se haya planteado suspender las procesiones. Aforamiento sí, por unas carreras, pero la pandemia se cura con un paracetamol.

Debemos hacer el cuerpo para lo que está por llegar. Los expertos dicen que esto va in crescendo si no se toman las medidas adecuadas. En Italia han llegado al colapso por seguir viviendo como si nada. Tal y como estamos haciendo nosotros.

La NBA se ha parado, las competiciones europeas ídem y la Liga tomará la decisión de aplazar estas dos próximas jornadas. Estamos hablando de la paralización de un negocio que mueve al mundo.

Los últimos estudios hechos sobre el impacto económico que genera la Semana Santa de Sevilla explican que no daría ni para pagar la cláusula de rescisión de Messi. Y la Feria genera más del doble, que eso sí sería una pérdida muy importante para la economía de la ciudad.

La cosa está complicada para ver pasos en la calle, flamencas por el real, el derbi en el Pizjuán y seguir con nuestra vida normal. Salud.