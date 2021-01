La Cruz de los Caídos de Aguilar

Lo sucedido ayer en el pueblo cordobés de Aguilar de la Frontera cuesta encajarlo, sobre todo por el momento tan trágico que estamos viviendo. El Ayuntamiento de la localidad, gobernado por Izquierda Unida, ordenó quitar la Cruz de los Caídos y ver esa imagen, siendo o no creyente, es algo que indigna. La alcaldesa, la comunista Carmen Flores, lo hizo en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, pero parece ser que la propia ley le quita la razón a la alcaldesa, puesto que en su artículo 15 se excluye la retirada de símbolos cuando no haya “exaltación de los enfrentados”, como ocurre en este caso. En su artículo 1 establece que el objeto de la ley es “reconocer y ampliar derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, o de creencia religiosa”. Los mismos vecinos le recordaban esto a la corregidora desde las redes sociales, pero lo cierto es que derribaron la cruz y que hubo malestar en la localidad. Los mismos vecinos colocaron luego una cruz de madera en el mismo sito, y muchas velas en el suelo. A ver en qué queda todo, pero, asista o no la razón al Ayuntamiento, que ya se verá, el numerito era totalmente inoportuno y pudo provocar altercados serios, que es lo último que necesitamos ahora. De hecho, hubo sus más y sus menos entre la alcaldesa con la Diócesis de Córdoba y el mismísimo obispo, Demetrio Fernández. “Tomaremos nota”, dijo. O sea, que esto ha abierto una herida y quizá no estemos para estas guerras porque no sabemos si mañana vamos a estar vivos o no, en vista de cómo va la pandemia, que está totalmente descontrolada en Andalucía. ¿Tan urgente era quitar esa cruz, sabiendo además que el asunto saltaría a los medios nacionales? Pues sí, parece que era algo que no podía esperar más. Y la cosa puede continuar, porque hay otros símbolos franquistas en el pueblo, como el yugo y las flechas en la barriada del Carmen. Viendo el éxito del derribo de la Cruz de las Descalzas, no sería extraño que sigan con la fiesta. Está claro que en España te puede pasar de todo, menos aburrirte.