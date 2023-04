La Feria... ¿Qué tiene la Feria?

Muchos son los que, desde fuera de Andalucía, tienen un concepto equivocado, radicalmente, de lo que es la Feria.

No es una semana en la que «todo vale» y en la que Sevilla y su pulso se quedan parados, es una semana en la que los sevillanos sabemos trabajar y disfrutar, al 50%, en la que sabemos compatibilizar la fiesta con el cansancio (que no es fácil) y, sobre todo, nos concedemos la licencia de, una semana al año, vivir al máximo, con poco dormir, con cansancio pero que, al pisar el «Real», todo se quita.

La Feria es insuflar energía positiva al cuerpo, es dinamizar lo bueno, es contagiar la felicidad a los demás, es compartir y vivir, gozar y, también, olvidar un poco lo malo y quedarte, extraer, sólo lo bueno, que también lo merecemos.

La Feria no es un lugar donde se vaya a coger una «papa» de cuadritos -aunque muchos los hagan y luego, claro, salen en #papagorda23-, no es un «sacaero» de dinero pese a que está «pelín» más cara de otros años, no es la «semana en blanco» de los sevillanos donde se deja todo y nada más que hay Feria y Fiesta, no lo es.

El sevillano trabaja como el que más, sus ochos horas y luego se va a la Feria hasta que el cuerpo aguante o le apetezca, así de sencillo.

Cuando escucho el concepto de Feria de Sevilla de otras latitudes lo flipo por lo engañaditos que están, Madrid comprendió rápidamente lo que es la Feria y hoy es agradecida su presencia en Sevilla, la del madrileño-sevillano de adopción así como el que sabe lo que significa, lo que implica y lo que es,sea de la latitud aue sea.

No hay que hablar de oídas, no se puede hablar de las Fallas si no has estado en Valencia, no se puede hablar del Carnaval, de cómo se vive, si no has estado en Cádiz o en Tenerife, no se puede hablar de San Fermín si no has estado en pamplona y no se puede hablar de la Feria si no has estado en Sevilla. Es un concepto claro.

La Feria es hospitalidad, aunque cada vez cueste más trabajo entrar en una caseta privada. También es mostrar lo que la ciudad ofrece, es el escaparate al mundo, casi 1000 millones de ingresos...Por algo será.

La Feria no es sólo un motor económico es una forma de entender la vida, de sentir Sevilla, de ser sevillano, de dejar que te inunde el espíritu del Pali, de Los Cantores de Híspalis, del Sevilla, del Betis, de Triana, de la sevillanas y las Sevillanas, de un “¡Ole!” con Arte y con arte...

Todo eso es la Feria de Sevilla y un poquito más pero nunca lo sabrás si no pisas el «Real» y te dejas llevar por esa ciudad efímera que es la Feria.