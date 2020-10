La galleguiña Ana Vázquez

Si con el gobierno más pésimo de la democracia, la pandemia y la brutal crisis económica que se avecina, Pablo Casado no gobierna pronto, será mejor que se vaya y le deje el sitio a la diputada gallega Ana Vázquez, de su partido, que se ha ganado a media España con un discurso que pasará a la historia. Casado es un plomo y le falta machacar, que es lo que hizo Ana Vázquez con quienes hablan de corrupción y tienen por qué callar. Ese discurso lo hubiera dado el líder popular y Sánchez e Iglesias tendrían hoy un problema. Ayer, el popular Pablo Montesinos fue entrevistado en el programa de Mamen Mendizabal, Más vale tarde, de La Sexta, y la periodista le metió las cabras en el corral llegando incluso a sacarle los colores. ¿Qué hacía alguien del PP en ese programa? Es como si Caperucita se metiera en la cueva del lobo por si le pillara recién comido y no tuviera ganas de zampársela. Le dan la oportunidad no solo de que lo ataque la presentadora, que por cierto es flojita, con un interrogatorio casi policial, sino a sectarios como Antonio Maestre, que enseguida que huele sangre de algún fachilla mal herido sale a cazar fascistas. La maldita gracia que me haría que volviera a gobernar este partido, el PP, pero es que ningún otro partido podría acabar con un gobierno tan peligroso para los intereses de España y los españoles, como este del Partido Socialista y Unidas Podemos. ¿Qué más tiene que pasar para que Pablo Casado machaque a Sánchez, el presidente más trápala que ha tenido nuestro país? Se lo dijo hace días Iglesias a Teodoro García Egea, secretario general del PP: “Nunca más os sentaréis en el Consejo de Ministros”. ¿Más claro lo quieren? La idea de Sánchez es perpetuarse en el poder y lo va a tener fácil porque tiene una oposición enfrentada, torpe y cansada. Encima cometen el error de aceptar entrevistas en La Sexta, donde parece que trabajan para el Gobierno desde que sale el sol hasta que se pone. ¿A que no invitan a la diputada Ana Vázquez? No, porque en esa cadena no son torpes. Ahora, Casado y Egea intentarán que a esta brava diputada no se le vaya a ocurrir más dejar a la altura del betún al líder del partido, al gran jefe. La galleguiña, que es menudilla y no muy alta, tiene metro y medio bajo sus pies. Como decimos por aquí, más cojones que el Espartero.