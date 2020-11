La Kichillada de Adelante Sevilla

Está claro que el sueño político de ser el primero engendra proyectos monstruosos que rompe muchas veces la armonía y el desarrollo de una ciudad. Pero en este gremio político si no eres el primero intentas ser el segundo. Peatonalizaciones, proyectos museísticos, movilidad, etc. Pero como si no tuviésemos ejercicios de estupideces suficientes, en Sevilla ha llegado como un rechinar de dientes la kichimania porque Adelante Sevilla, por aquello de hacerse notar dentro del salón noble de Plaza Nueva, ha montado una kichillada.

Kichi, alcalde de Cádiz y proveniente del mundo de la tramoya, es ese verso suelto de una organización política que intentará perpetuarse en el sillón antes de volver a coger la tiza. Kichi consiguió, gracias a la abstención del PSOE gaditano, que la avenida Juan Carlos I de la capital gaditana, pase a denominarse Avenida de la Sanidad Pública. Y como no hay dos sin tres, nuestro mundo kicheriano más aflamencado de Sevilla ha cogido la guitarra y lo ha intentado en el Paseo Juan Carlos I. Es una forma de decir aquí estamos y hacemos estas inesperadas reclamaciones antes de que ya definitivamente nadie se ponga al teléfono. Porque realmente Adelante Sevilla ya no está ni para animar tertulias.

Parece mentira que con la que está cayendo en Sevilla con un nivel de paro que asusta, una hostelería con la soga al cuello a punto de abrirse la trampilla y con un turismo desaparecido, los concejales de esta multiformación política quieran marcarse un kichi de lo más populista. De momento, la propuesta no ha trascendido de la junta municipal del casco antiguo, pero ya veremos que ocurre porque todo dependerá de la melancolía de estos concejales en sus amaneceres otoñales.

.- ¿son muchos papá?

.- menos que dientes tiene un pato de goma hijo mío.

Cuando me enteré de la intención pensé que la propuesta pasaba por adecentar el susodicho Paseo o, si acaso, restituir los azulejos que le dan nombre. Pero chasco que se lleva uno cuando lee la propuesta al completo. Por esto y por su trayectoria, este partido ha pasado a ser un subalterno del gobierno sevillano aún dándole su apoyo para gobernar.

Lo que realmente le ocurre al Paseo y que da sonrojo es la suciedad y el abandono que tiene hoy en día y no su nomenclátor. Pero está claro que algunos creen estar exentos de cualquier responsabilidad política y que este tipo de deseos son prioritarios antes que poner remedio a las consecuencias del COVID en esta ciudad y si la Gerencia de Urbanismo no se dedicara a la abdicación de sus conocimientos técnicos, seguro que ya habría marcado las líneas maestras para rejuvenecer este paseo junto al Guadalquivir.

Oigamos a la sofocada espadaña

Repique de campanas

porque intentar llevar a cabo este tipo de propuestas en una zona tan degradada para abrazar al populismo puro es para dar una pensada a la dirección que quiere llevar esta organización política.

Daniel González, cabeza de la IU en esta Sevilla declaró “esta retirada del callejero es coherente con la dignidad que debe presidir nuestras calles”. Pero se olvida que hoy en día poco podemos presumir en nuestras calles de dignidad. Porque la dignidad también es disfrutar de unas calles limpias, de una seguridad para los vecinos o de unos espacios verdes que son mucho más necesarios aquí que en Cádiz.

Atrincherarse en boquetes ideológicos para no sacar la cabeza y observar los verdaderos problemas de la ciudad sí es también altamente indigno en esta izquierda sevillana. El espadismo en esta ciudad ha servido para ver como se ha valido de la izquierda comunista sin ninguna herida de guerra, hasta que se le ha cruzado una nueva novia llamada Ciudadanos con la que estará hasta el 2023.

Campanas irónicas

¿intentará Adelante Sevilla cambiar más nomenclátor de Sevilla con propuestas como “calle de los docentes”, “calle de los conductores de ambulancias”, “calle de los supermercados”, “parque de los aplausos”, etc.

Campanas de categoría

a los concejales de Adelante Sevilla por no ver que la ciudad no está para kichilladas y sí para remangarse y ayudar desde los hosteleros a los autónomos pasando por los comedores sociales y hospitales.

Al fin y al cabo, son servidores públicos. Lean un poco más y verán que Sevilla quiere otra cosa.