La lavadora

No tengo la menor idea de cuántos megavatios gasto mientras escribo estas líneas, y seguramente ahí reside el gran problema de lo que a todas luces es una notable subida en el recibo de la luz desde el 1 de junio. En el fondo, y en la superficie, seguimos teniendo serios problemas para entender cuánto cuesta la luz, por qué cuesta lo que cuesta y por qué cada cierto tiempo tenemos la impresión de que nos la han vuelto a meter doblada.

Sin entrar en tecnicismos sobre el déficit de tarifa (¿hasta cuándo con ese tema?), lo que cuesta distribuir la energía, la oscilación del mercado libre, etc, a la persona que paga lo único que le interesa es que el recibo no suba. Mi experiencia particular es francamente lamentable y acabo teniendo la fatal impresión de que me cobran a ojímetro. Ponga lo que ponga el contador me suelen cobrar la misma barbaridad.

Puedo incluso entender que, como defendía un portavoz de una eléctrica en Canal Sur, haya que modificar hábitos de consumo en favor de la eficiencia energética y que la subida viene motivada, como sostenía, por la directiva europea de gases de efecto invernadero. Sobre esto último parece poco digno que todo el peso de ese cumplimiento medioambientalmente sostenible recaiga en el usuario. Como siempre, dicho sea de paso. Sobre lo primero puede valer que la demanda de energía haga recomendable planificar ciertos usos, sobre todo de electrodomésticos. Luego vienen los memes y las coñas, porque nos seguimos tomando todo medio a broma cuando en otros países la clavada provocaría de todo menos risas. Pero lo que no cuela, de verdad que no, es que te intenten convencer de que la luz no sube y de que hay tramos en los que el precio es el mismo de antes.

El precio ha subido en un año un 44% y se encuentra en su pico más alto de los últimos dos años y medio. Esto son datos, no memes ni explicaciones más o menos coherentes. No parece encajar en modo alguno con lo que predica el gobierno, en particular la facción más a la izquierda. La luz, como todos los bienes y servicios gravados con impuestos al consumo, afecta a todos de la misma manera, ganen veinte mil euros al año o doscientos mil. Como la gasolina, por cierto, ya en precios superiores a la época prepandemia.

No tengo la menor intención de planchar o cocinar de madrugada. La lavadora a deshora ya lo hacía antes, pero no pesaba como ahora. Alfredo di Stefano, cuando Zanussi patrocinaba al Real Madrid, le soltó a un apático Juanito: “¡Ché! ¿Le pesó la lavadora?” Y tanto. No vea lo que pesa.