Me encanta inaugurar mis mañanas disfrutando de una deliciosa manzana, es como el anuncio de un día redondo... La corto en trozos, le quito la piel y disfruto de cada uno de los jugosos gajos al tiempo que me invade una sensación de plenitud... ¡Lo que da de sí una manzana! pero ¡así es! Piensa en como sería tu "día redondo"... A mí en seguida me viene a la mente la "operación manzana": sería un día a estructurar como más me guste (como cuando corto la manzana), sería un día en el que podría quitar aquello que no me sentase bien (la piel de la manzana) y desde luego, sería un día que podría disfrutar a mi ritmo y que me dejaría un magnífico sabor de boca... Ahora que me doy cuenta, ¿por qué uso el condicional "sería"? cuando, la realidad, es que mis días son redondos, no quiere decir que sean universalmente perfectos pero son míos, los estructuro como creo más conveniente y los disfruto, y todo empezó por el desayuno manzanero...

Y ahora te estarás preguntando: "si las manzanas son tan estupendas, ¿cómo es que el artículo se titula: "La manzana triste"? es más ¿pueden existir las manzanas tristes?", la respuesta es sí, al menos así fue como la bauticé yo: triste (de nombre) y cortapuntos (de apellido), te cuento como la descubrí...

La vida es espontánea, no obedece a guiones, sino que, simplemente, ES; por eso muchas veces nos llevamos sorpresas, unas nos gustan más otras menos, pero no hay duda de que esto le otorga a la vida cierto dinamismo... Pues ayer cuando abrí la cajonera de mi frigo y cogí una reluciente manzana Fuji, no sospechaba lo que me iba a encontrar... Me dispuse a cortarla por la mitad y cuando lo hice... "¡aaaarrrgg!" (expresión de asco) por dentro estaba negra en su mayoría, "no voy a comerme esto" -pensé-, yo quería mi día redondo, así que me fuí a por otra manzana que, afortunadamente, estaba tan estupenda como siempre.

"¿Qué haces?"- le pregunté a Alonso, mi chico, cuando le ví cogiendo la "manzana triste"-

"Le estoy quitando lo negro para aprovechar lo que quede" -me respondió-. Me sorprendí de nuevo, pues yo había pensado tirarla. Aquel episodio me dió qué pensar...