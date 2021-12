La Monarquía se mata sola

Juan Carlos de Borbón quiere regresar a España, volver a vivir en el Palacio de la Zarzuela y que su hijo le devuelva la asignación que le quitó. O sea, encima pone condiciones para regresar, como si hiciera mucha falta. Esto es recochineo, claro. Parece como si quisiera acabar con la Monarquía definitivamente. ¿No tiene acaso dinero para vivir los tres días y medio que le quedan, y ojalá me equivoque? ¿Qué tomadura de pelo es esta? Personalmente estoy hasta el gorro del emérito y, sobre todo, de quienes no paran de decir que hay que ser benevolentes y generosos con quien trajo la democracia a España, como no paran de repetir Felipe González y Mariano Rajoy, dos expresidentes del Gobierno que sabiendo como sabían perfectamente los tejemanejes del otrora Rey de España hicieron la vista gorda, miraron para otro lado o, sencillamente, pasaron de enfrentarse al Jefe del Estado. Todos supieron sus andanzas, pero claro, como nos trajo la democracia, parece que tenía carta blanca para que hiciera lo que le diera la gana. El único motivo por el que tendría que permitírsele volver sería el de rendir cuentas con la Justicia, si es que todos somos iguales ante la Ley. Pero eso no va a pasar nunca, ningún presidente de España va a sentar al emérito en el banquillo, y mucho menos si los que permitieron que hiciera todo lo que se sabe que hizo siguen diciendo que nunca se debió ir de España porque disfrutamos de la democracia gracias a él y a su valentía, como si hubiera sido el único que contribuyó a hacer una buena transición desde la dictadura franquista al sistema político actual, sin sangre. Nadie duda de que su papel fue fundamental y que tenemos mucho que agradecerle, pero ya está bien que se sigan yendo siempre de rositas los poderosos y que se justifique todo porque después de cuarenta años de dictadura, los españoles quisimos vivir en democracia y en libertad, aunque al final tengamos lo que tenemos.