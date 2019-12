La morralla de cada casa

Un periodista puede denunciar toda la corrupción que sea capaz de encontrar y probar, si está limpio. Si no lo está le darán con el periódico en la cara. En la política es o debería ser igual. Está bien eso de atacar tanto a Vox, un partido de clara ideología ultraderechista, con un discurso que no se lleva ya ni en los mangos de paraguas. La sociedad, y los partidos políticos y el periodismo son importantes en ella, debe rechazar a esos partidos no democráticos que vienen a destruirlo todo. Se pueden cambiar cosas, aportar ideas nuevas y enriquecer el sistema, pero no venir a destruir aquello que costó tanto esfuerzo, sudor y lágrimas, como los derechos de la mujer, de los trabajadores o de los inmigrantes. Los grandes medios de comunicación, sobre todo las cadenas de televisión más comerciales y de ámbito nacional, están dando un espectáculo bochornoso. Claro que pueden combatir a partidos xenófobos, antidemocráticos y sospechosos de no tener un origen claro, pero resulta vergonzoso que se señalen tanto y siempre en una misma línea, algunas cadenas nada objetivas, como La Sexta, donde nunca llaman de ultraizquierda o comunistas a los de Unidas Podemos, pero sí llaman diariamente ultraderechistas a los de Vox o de derechas a los del PP. A ver qué actitud mantienen ante lo que parece ser un claro caso de sobresueldos en Unidas Podemos, con la que dieron con los sobres en el Partido Popular. Seguramente no habrá nada de eso en el partido de Pablo Iglesias, pero antes de que se investigue ya están protegiendo a sus líderes. Está bien eso de no atacar antes de que se pueda probar la corrupción en un partido político, pero o se hace con todos o con ninguno. Por otra parte, si piensas poner de guarro a alguien, barre primero tu casa. Porque tiene mucha gracia escuchar ahora a los peperos hablar de sobres o de irregularidades en las finanzas de algunos partidos, por lo general los que les estorban. Alguien dijo, de manera acertada, que la política es un juego sucio de compadres y en España la ética en este campo está tan por los suelos que se confunde con la roña. No hay ya Gobierno porque ningún partido piensa de verdad en los intereses de los ciudadanos, sino en los de ellos mismos. Sé que esto es fácil decirlo, pero es que es verdad. La morralla lo pudre todo y es una rémora para un país. La hay en cada partido y huele ya demasiado. Y al haberla en cada casa llega al Congreso de los Diputados, como estamos viendo estos días, donde ha entrado una gentuza que vaya tela.