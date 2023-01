La Navidad de Mariah Carey en Sevilla

Después de mi retiro navideño, vuelvo para decir que he terminado hasta la coronilla de Mariah Carey. ¿Soy el único?

Ibas a una fiesta de Navidad y allí sonaba ella. Mirabas Instagram y también estaba. Me fui a Córdoba al festival de luces que tienen en su calle principal y, ¿qué ocurrió? Efectivamente, ella cantando.

Si fuese americano y quisiese escuchar flamenco, entendería que me pusiese a Camarón, Poveda, Rancapino, etc. porque no conozco a ningún súbdito de Biden que se arranque por bulerías, pero en el caso de los villancicos es distinto. ¿No tenemos los españoles suficientes canciones navideñas para tener que estar aguantando a la Carey?

Si Raphael fuese americano, anda que no iba a estar sonando con orgullo “El Tamborilero” en la noche del 31 de diciembre en Times Square. Aquí es lo contrario. Renegamos del “Tamborilero”, de los “Peces en el río”, del “Olé, Holanda ya se ve” y hasta del “25 de diciembre”.

Tanto es así que, si ustedes estuvieron en la Plaza de San Francisco viendo el espectáculo de luces, se darían cuenta que la persona que hablaba lo hacía en inglés. Eso no lo entiendo. ¿Este espectáculo es para los sevillanos o para los de fuera? Porque ese mismo espectáculo con nuestros villancicos hubiese quedado de diez. O al menos sería algo nuestro.

Estamos en plena guerra civil para defender los barrios céntricos del turismo masivo y luego callamos cuando nos meten hasta la bola la cancioncita de marras, pero no sólo callamos, es que la cantamos a pleno pulmón.

Si nos ponemos sibaritas, lo de Mariah Carey no es un villancico al uso, es una canción de amor, pues el título es “tú eres lo único que quiero en Navidad”.

Como sigamos de esta guisa, Mariah Carey terminará cantando una saeta en la Campana. Llámenme exagerado, pero seguro que hace 30 años nadie pensaba que algunos de los bares más clásicos de Sevilla iban a ser por y para los guiris.

Como dice mi querido Antonio Sánchez Carrasco, empezamos llamando roscón al rosco de reyes y terminaremos diciendo traje de faralaes al de gitana. Tiempo al tiempo.