La nueva teoría conspirativa se llama ‘La cúpula’

Los indios de la India creemos en muchos dioses, algo que es tan disparatado como creer en uno solo (que es lo que hacen los españoles de España). Los indios de la India arrastramos creencias y tradiciones desde hace miles de años; algo que es tan normal para nosotros como una procesión para un sevillano. Pero los indios de la India no creemos que el mundo esté gobernado por un grupo de seres malignos que se reúnen cada veinte días para ejercer un control absoluto sobre los seres humanos y, sin embargo, algunos españoles de España se empeñan en contar, tragarse e intentar que otros asimilen, unas teorías conspiratorias dignas de literatura de fantasía o de ciencia ficción. La diferencia es que el acceso a la Internet es más complicado o imposible para millones de indios de la India. Eso creo.

Hay un grupo de personas muy numeroso (en Occidente) que creen que la Tierra es plana, que las vacunas contra el SARS-CoV-2 contienen microchips, que los hombres y mujeres más poderosos se reúnen para diseñar un plan para salvarse y dejar al resto tirados (llega el fin del mundo y, claro, estas cosas pasan)... Todo tipo de especulaciones completamente disparatadas tienen un hueco en las mentes y gracias a la Internet la información se ha ido extendiendo como una mancha de aceite.

La última me ha dejado perplejo por varias razones. Una de ellas es porque la persona que me ha contado lo que les voy a narrar ahora, aquí, a ustedes, parece un sujeto normal y corriente, un tipo con su trabajo, con su título universitario, con su familia aparentemente modélica. Otra razón por la que me deja estupefacto conocer esta nueva teoría es por el grado de idiotez que podemos alcanzar los seres humanos. Y una tercera razón tiene que ver con lo difundida que está esta idea.

Hace unos días, en España, hemos sufrido una ola de calor muy importante. Algunas ciudades han tenido que soportar, además, una calima molesta que provocaba un bochorno insoportable. Y para algunos de los españoles que creen en un solo dios todo ha sido un montaje de las mentes perversas que nos controlan en todo momento. La cúpula, así se llama el misterioso plan del Gobierno. Cada noche montan una cúpula de nubes para que creamos que la calima y la ola de calor nos hace lo vida imposible; la demanda de energía es monumental, la recaudación de impuestos se dispara, las mentes quedan cansadas, casi abatidas por tanto calor durante tantos días... Con la cúpula nos controlan la mar de bien, más y mejor. Ahora bien, ya me ha dicho el individuo que me cuenta estas cosas que este año, es posible, que no la vuelvan a montar. La cúpula de quita y pon. Y así estamos.

Ustedes se estarán preguntando si esto es cosa de un zumbado y punto, o si se lo cree alguien más. Y ya les digo yo que no son pocos los que se lo tragan al leerlo en una página cutre de la Internet en la que se especula con el Apocalípsis, con la maldad de los poderosos, con el control mental de toda la Humanidad y con cosas parecidas.

Nos llevamos las manos a la cabeza si sabemos que el de al lado cree en Dios, va a misa y reza. En India, si creen en media docena de dioses, realizan rituales diversos o bailan celebrando no sé qué cosa. Pero esto nos hace gracia y lo toleramos la mar de bien. Pero ¿qué es lo peligroso? ¿Qué es lo que nos pone al borde de una extinción tan merecida?