La ópera en Sevilla es una maravilla

Nunca había ido a la ópera. Siempre lo veía como un espectáculo que a mí se me escapaba. Lo veía como algo aburrido o tedioso, además de ser caro. En definitiva, que no era para mí. Tanto es así, que el día antes pedí por Twitter a la gente que me explicase un poco cómo era el código de comportamiento. “Hay que ir bien vestido”. “Se aplaude sólo al final del tercer acto”. Como ven, no tenía ni idea de cómo era eso.

Uno de mis mayores miedos era no enterarme de nada. Sé que la mayoría de las obras están en italiano y yo de ese idioma lo que sé decir es espagueti, Calcio y la ‘Ragazza del elevatore’. Para todos aquellos que vayan con ese miedo, que sepan que encima del escenario hay una pequeña pantalla donde te ponen los subtítulos en español para que te enteres de todo.

Cierto es que mi debut en el Teatro de la Maestranza, que está magistralmente organizado, fue con una de las mejores óperas de la historia. Es como si alguien va por primera vez al fútbol y su estreno es con un partido Betis contra el Sevilla que finalice 3-3.

Cuando suben el telón y ves toda la parafernalia montada, entiendes el coste de la entrada. Varias decenas de personas con unas voces escandalosas, una orquesta que clava todas las notas y un montaje que es alucinante.

En el primer acto interpretan Libiamo ne'lieti calici. En ese momento, un ignorante como yo dice: “esta la conozco”, y eso hace que te vengas arriba.

Muchas veces pensamos que Sevilla no tiene esa calidad cultural de otras grandes capitales, pero lo cierto es que prácticamente no quedan billetes para ninguna de las funciones de esta ópera. Eso dice muchísimo del nivel de esta ciudad.

Siempre se habla de la dualidad de Sevilla. Aquí también. Un día puedes ir al concierto del Barrio y otro a una ópera de las grandes. Estoy deseando que vuelvan a subir el telón.