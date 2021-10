La pandemia se complica en países cercanos ¿Estamos en peligro?

Una de las cosas que se aprendieron pronto sobre el SARS-CoV-2, en España y en el mundo entero, es que no podemos fiarnos del comportamiento del coronavirus, es que no podemos saber nunca qué va a suceder. Y eso nos llevó a mirar a los vecinos buscando respuestas y tratando de tener elementos de juicio suficientes para tomar decisiones que fueran por delante del problema y no con semanas de retraso. ¿Recuerdan lo que supimos de la pandemia al iniciarse en China? ¿Recuerdan lo que vimos en Italia justo antes de entrar en barrena por efecto de la Covid-19? ¿Recuerdan cómo se repetían situaciones de país en país de forma irremediable?

Pues deberíamos tener en cuenta eso que aprendimos. Parece que en España hemos decidido que esto de la pandemia está resuelto y que el peligro ya ha pasado. Y es verdad que la pandemia ha cedido en gran medida y que lo peor de lo que hemos vivido queda lejos. Pero ¿quién garantiza que esto siga mejorando?

Un par de datos pueden ayudar a entender que es necesario continuar con la guardia alta (el lavado de manos, la distancia social y el uso de mascarilla siguen siendo el mejor aliado de todos).

Por una parte, en Rusia se han alcanzado un número de muertes escalofriante. El pasado sábado fueron 1.002 personas las que perdieron la vida a causa de la Covid-19. Más de 33.000 contagios en 24 horas. Más de 222.000 muertos durante la pandemia. En la capital rusa, un 61 por ciento de la población está vacunada y es allí donde mayor número de contagios y muertes se producen. Cuidado con el SARS-CoV-2 porque se comporta de forma violenta e inesperada. Si miramos a los vecinos nos podemos hacer idea del peligro que corremos aún.

Por otro lado, los constipados, la gripe y patologías que afectan las vías respiratorias de los más pequeños, se han adelantado y disparado en incidencia, es decir, nos hemos quitado las mascarillas, nos hemos vuelto a pegar unos a otros y, seguramente, no somos tan pulcros con el lavado de manos. Tal vez deberíamos pensar en utilizar las mascarillas con más frecuencia aunque no sea obligatorio, tal vez deberíamos pensar que un montoncito de seres microscópicos andan buscando seres humanos para replicarse y matar.

El coronavirus sigue entre nosotros. Cada año morirán miles de personas en España. No nos lo contarán con detalle cada día como ya ocurre en el caso de la gripe, pero estará ocurriendo del mismo modo. De nosotros depende que las cosas sean más o menos dolorosas. Y si llega una nueva ola los culpables no podremos buscarlos en otros países, ni en otras ciudades, ni en otros barrios..., porque los culpables seremos nosotros mismos. Usted y yo.