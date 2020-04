La peligrosa deriva de Abascal

Hay que ser miserable, y lo digo por Santiago Abascal, para presionar tanto a la sociedad con la mala gestión de Sánchez y responsabilizarlo poco menos que de ser el responsable de 12.000 muertes y de la ruina que se nos ha venido encima con la crisis del coronavirus. No me gusta nada Sánchez, y menos sus aliados. Creo que su gestión en esta dura crisis no está siendo efectiva porque el bichito ha llegado con la fuerza de mil huracanes y va a arrasar con todo. Diría que me hubiese gustado ver al líder de Vox en el pellejo de Sánchez, pero no, no me lo quiero ni imaginar. Sus propuestas económicas para combatir al virus son más para evitar la quiebra del país, que para impedir miles de muertes, las que se sumarían a las que llevamos de no obligar a los ciudadanos a quedarse en sus casas, según todos los expertos. Para él es igual una farmacia que una mercería, pero no es no es lo mismo. En caso de pandemia, es más necesaria una farmacia.

Lo feo es que Vox haya entrado en una deriva tan peligrosa, cuando lo que hace falta ahora, con errores o aciertos, es dejar lo ideológico al margen y estar con el Gobierno para celebrar sus logros y tratar de corregir los posibles errores, que los ha habido, y bien gordos. Se le llena la boca hablando de “unidad nacional”, y está queriendo derribar al Gobierno por la gestión contra un virus que está mostrando las carencias de todos los países a los que ha llegado, no solo de España. Lo que tendría que hacer Abascal sería calmar los ánimos de sus seguidores de la ultraderecha, que están pidiendo poco menos que derrocar al Gobierno por las buenas o por las malas, como en otros tiempos no tan lejanos. Cree Abascal que un “gobierno de emergencia nacional”, sería la solución al problema, como si se tratara de unas arriadas primaverales.

Es un virus desconocido, para el que de momento no hay vacuna ni la va a haber en meses. Que el Gobierno podría haber actuado antes, cuando la OMS aconsejó que nos fuéramos preparando, vale. Seguramente se hubieran evitado miles de muertes. Pero si Abascal quiere que siga todo abierto, porque nos vamos a la ruina, a pesar de que está claro que el confinamiento está funcionando, ¿cómo hubiera actuado si con diez muertos Sánchez lo hubiera parado todo? Vox celebró su famoso mitin de Vistalegre, el día 8 de marzo, precisamente porque no pensaban que esto del coronavirus fuera para tanto, solo una neumonía de nada. Y ahora rompen la tregua política con el Gobierno para que un “Ejecutivo de emergencia”, con Abascal dentro, logre el milagro de salvar miles de vidas y, además, que la ruina no nos pille de lleno.

Lo de pedir una cacerolada contra Sánchez es algo que aquí no se entiende, con lo que está pasando, pero mucho menos lo habrán entendido en el resto de Europa, porque la unidad nacional es estar todos a una contra el problema, no el clásico de dictaduras bananeras quítate tú que yo soy mejor. Eso no lo pega a Abascal, que aunque sea más de derecha que un olivo, y es algo respetable, en algunos momentos dio muestras de sensatez política. Ahora no, ahora está aprovechando una tragedia mundial para acabar con un gobierno que nunca le gustó.