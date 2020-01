La princesa está fea

Tienen razón los medios, qué fea está nuestra princesa del pueblo, alias Belén Esteban. Esta mujer debería demandar al cirujano plástico que la opera porque la está dejando para el museo de los horrores. No creo que sea por dinero porque dicen que lo gana muy bien, aunque si no tiene tanto dinero como el que se le presume, puede que le ocurra como a esa tía de Gila que se quería quitar unos años de encima y como no tenía liquidez para tanto le quitaron solamente una semana o quince días, no me acuerdo.

Cuando vivía nuestra duquesa doña Cayetana, servidor tenía un mal pensamiento. Me hubiera gustado hacer amistad con ella y que me invitara a Las Dueñas a tomar el té y luego, por la noche, me alojara en una habitación para mí solito, pero a continuación me imaginaba levantándome en la nocturnidad a echar un pis y tropezármela por uno de los pasillos palaciegos en camisón y con un candelabro de velas en la mano. Pues ahora me empieza a pasar lo mismo con la princesa. De infarto.

Sin embargo, para mí Belén Esteban tiene un gran mérito: cómo ha logrado abrirse paso gracias a la estupidez ajena, eso tiene su mérito, yo no sé hacerlo, soy demasiado bruto y bolchevique. Ahora, eso sí, deberíamos aceptarnos como somos y envejecer con dignidad, ahí está nuestra admirada en otro tiempo Mercedes Milá, llena de pellejos cutáneos, pero firme y con un dineral gracias a que supo dejar el periodismo a tiempo, tal y como recomendaba creo que Hemingway. Claro que me parece que el gringo, al que tanto le gustaba el peligro y los toros, tal vez se diera otro tiro en la cabeza con su escopeta si viera el aspecto actual de nuestra princesa que, además de estar triste, está fea, pero que no se ofenda, se lo digo por su bien y con ánimo constructivo.