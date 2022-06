La sanidad publica en la provincia continúa siendo cada día mas lamentable

Algún día hablaremos de la recuperación que se perdió en los últimos años dentro de la sanidad publica en nuestros municipios. La plataforma de alcaldes sigue luchando por recuperarla. Estos no paran en hacer movilizaciones en defensa de la sanidad pública pide que la Junta de Andalucía restablezca el servicio de urgencias en Villaverde del Río. En un pleno extraordinario celebrado el pasado lunes, el Ayuntamiento de Villaverde del Río aprobó una moción en la que se insta la Junta de Andalucía el restablecimiento con carácter de urgencia 24 horas en ese centro de salud, así como el servicio de ambulancia, en los mismos términos en los que se encontraba con anterioridad a marzo de 2020, para que cese el trato discriminatorio al que se está sometiendo al pueblo de Villaverde del Río. Así mismo, se le pide a la administración autonómica revertir el deterioro sufrido por la atención primaria en Villaverde del Río desde marzo de 2020, a fin de que se cubran plazas vacantes, bajas y vacaciones del personal sanitario adscrito al Centro de Salud de este municipio. En ese sentido, la Plataforma de alcaldes y alcaldesas en defensa de la sanidad pública ha denunciado que la Junta de Andalucía dejase a Villaverde del Río sin urgencias 24 horas aprovechando la llegada de la pandemia hace 2 años, justo cuando más se tendría que haber reforzado el sistema sanitario. Esta decisión obliga a los vecinos de la población villaverdera a tener que desplazarse al municipio vecino de Brenes en caso de tener que ser atendido de urgencias fuera del horario ordinario de su centro de salud. En la moción aprobada se recoge que, a fin de recuperar las urgencias, en vista de que la actitud de la Junta de Andalucía no atendía a criterios sanitarios sino a la voluntad política de desarmar la asistencia primaria en este pueblo, como así el tiempo le dio la razón el tiempo, se crea la Plataforma Ciudadana de Villaverde del Río Urgencias 24 horas ¡Ya!, que desde entonces lleva reivindicando y movilizándose para recuperar un derecho ya adquirido. Faltan días para las elecciones autonómicas y los afectados tienen en sus manos la fuerza de su voto. Pero no podemos olvidar que estos no se trata de un pueblo con un determinado color político, son de todos los colores y creo que es el momento de arreglar la situación gane quien gane las elecciones , es una cuestión de la salud y con esta no se juega.