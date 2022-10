La sequía es uno de los problemas mas importantes hoy día. Precaución y responsabilidad

Las imágenes y la información que nos dan cada día de la situación hídrica de nuestra provincia no son preocupante, ya entramos en el termino de alarmante, todos tenemos que aportar mucho al consumo de agua y evitar hacer el uso apropiado de este liquido para que no tengamos que padecer los cortes, si esto sigue así se producirán en poco espacio de tiempo. Ya los ayuntamientos están sacando Bandos municipales donde las sanciones estarán a la orden del día para aquellos que pasen olímpicamente de la situación. Si nos damos una vuelta por cualquiera de las calles de muchos pueblos podrán comprobar como lavan los coches, riegan jardines o para otros menesteres tiran de manguera como si el problema no fuese con ellos. Un de esos ayuntamientos que acaba de publicar este bando ha sido Mairena del Aljarafe. Prohibir el uso de agua potable en los siguientes supuestos, para todo suministro sea cual sea la actividad a que el mismo se destine:

■ Riego de zonas verdes o jardines, públicos o privados. ■ Llenado de piscinas privadas y públicas, salvo que dispongan y tenga en función amiento sistema de depuración y recirculación. ■ Fuentes para consumo humano que no dispongan de elemento automático de cierre. ■ Limpieza de cualquier clase de vehículos, si no es en establecimientos que tengan ésta como actividad primordial. ■ Cualquier otra actividad de exorno o festiva, como fuentes ornamentales, que no dispongan y tengan en funcionamiento elementos de recirculación y reutilización ■ Sistemas de refrigeración por agua, que no dispongan y tengan en funciona miento elementos de recirculación y reutilización. ■ Reiterar la prohibición de disponer de bocas de riego y manipular en la red de distribución general sin autorización escrita de Aljarafesa, salvo en los casos de incendio. ■ Reiterar la prohibición de enlazar redes de agua de abastecimiento público con las procedentes de pozo, pudiendo, en caso de infracción, suprimirse el suministro por razones sanitarias. ■ Por las mismas razones, reiterar la prohibición de usar agua de pozo para fines domésticos sin el tratamiento adecuado. ■ Suspender temporalmente los contratos de suministro destinados a los usos prohibidos y detallados en las normas anteriores.

Las normas estarán en vigor hasta que se dicten otras nuevas. En los canales de atención a la ciudadanía y usuarios de Aljarafesa se atenderán las consultas que se produzcan en relación con las anteriores disposiciones, pudiendo utilizarse los mismos para comunicar cualquier información de pérdida o uso indebido del agua. Esto es parte de ese Bando, pero como solo funcionamos una gran mayoría con las sanciones económicas hasta que estas no se pongan en funcionamiento cada uno seguirá haciendo de su capa un sallo. Recuerdo la última sequia de hace algunos años que una vez finalizada la empresa Aljarafesa nos metía en cada recibo el canon de sequía durante años y con los embalses llenos, es en ese momento cuando vendrán las lamentaciones, pero como les comenté las cosas funcionan así. Andalucía y Sevilla lo está pasando mal con esta sequía. Los agricultores y los arroceros están en un momento crítico. Pongamos todo de nuestra parte, por favor, que la cosa esta muy seria y llegaran las lamentaciones. Espero la concienciación de cada uno de nosotros.