La SER encumbra a la COPE

En el último Estudio General de Medios (EGM), la COPE le ha dado el sorpasso a la SER en algunos tramos del día, sobre todo el más significativo ha sido entre las 6 y las 10 de la mañana, en los informativos matinales donde ya no manda la señora Barceló sino el señor Herrera, aunque sea por unos pocos miles de oyentes. Eso no quiere decir que el PP vaya a ganar las elecciones en España cuando sean, porque en Sevilla, sin ir más lejos, siempre se ha leído mucho Abc, muy por delante de los demás medios escritos y con mucha influencia entre los ciudadanos que, sin embargo, suelen votar al PSOE cuando llega la hora y no suelen hacerles caso a los consejos del diario de Vocento y los Luca de Tena. Por el momento, porque si no gana ahora el PP en Andalucía y Sevilla con los rivales que tiene, no sé cuándo lo va a hacer.

Al echar la vista atrás compruebo que esta subida de la COPE en gran parte ha sido gracias a la SER, al margen de que también sea por culpa de la SER. En 1992, la entonces Antena 3 Radio, propiedad del conde de Godó/La Vanguardia, Abc-Prensa Española y Manuel Martín Ferrand, adelantó en audiencia a la SER a la que superó en más de 100.000 receptores. Hacía diez años que se había fundado Antena 3 Radio. El grupo Prisa, de don Jesús de Polanco, apodado “Jesús del Gran Poder”, dueño de la SER, se alarmó muchísimo porque Antena 3 era una emisora de oposición al gobierno de Felipe González (1982-1996), al contrario que la SER. También se asustó González y propiciaron que Prisa se hiciera con la mayor parte de las acciones de Antena 3 Radio, pactando con Godó al que algunas voces de la derecha mediática llamaron traidor. El Grupo Godó/La Vanguardia sigue aún aliado con Prisa Radio.

En aquellos 90 se estaba librando la guerra de Los Balcanes donde pusimos de malos a los serbios de Milosevic y de buenos a los croatas. Perdieron los malos, como es lógico, igual que ahora se espera que pierda Putin y termine, como Milosevic, ante un tribunal internacional, por genocida. Ya veremos. El periodismo de derechas bautizó a Prisa como “los serbios” por esa “invasión” de la COPE y otros medios, mientras que los de izquierdas llamaron a los de derechas “sindicato del crimen”. Como ven, las trifulcas en España no son de estos tiempos sanchistas sino que resultan una costumbre no sé si sana o no, pero sí altisonante.

Al llegar Prisa a Antena 3 Radio de allí salieron pitando, antes de que los echaran, José María García, Luis Herrero, Antonio Herrero, Federico Jiménez Losantos, el mismo Martín Ferrand y otros. ¿Dónde desembocaron? En la COPE, y les dijeron a los obispos de la Conferencia Episcopal -dueña de la COPE-, algo así como que no era incompatible ganar dinero al tiempo que se procedía a aplicar el dicho: “a Dios rogando y con el mazo dando” (a la izquierda). Ese mazo empezó a aportar una considerable cantidad de maravedíes a la cadena eclesiástica, con un García dueño de la noche y un Antonio Herrero, primero, y un Jiménez Losantos, después, reyes de lenguas viperinas. Tal giro comercial de la COPE la llevó a fichar a Carlos Herrera que acaba de hacer realidad su sueño: adelantar a la posmoderna y cursi Àngels Barceló en la SER en la franja horaria entre las 6 de la mañana hasta las 10 horas que es cuando ambos imparten sus respectivas líneas editoriales en los informativos.

En 2010, Pepe Domingo Castaño se marchó de Carrusel Deportivo, en la SER, en solidaridad con el despedido Paco González. Les siguieron después otros nombres que estuvieron en la SER. Todos, ahora, lideran la radio deportiva en España durante los fines de semana, desde la COPE: casi dos millones de oyentes.

Conclusión: la SER sembró la semilla que le ha costado el liderato en momentos clave. Y me he alegrado, porque La linterna, conducido por Ángel Expósito, en la COPE, igualmente, también ha tenido su gran éxito al superar el millón de oyentes (Carlos Herrera ha logrado casi 2,6 millones entre las 6 y las 10 horas). No comparto, en esencia, las líneas editoriales de la COPE ni de la SER, pero sí me gusta la mucha importancia que la COPE otorga en sus informativos al periodismo que más futuro va a tener y que es el auténtico periodismo: el de interpretación, el de explicación pausada de los hechos. Ante el “ruido” de Internet, es necesario que alguien baje la pelota, la controle y reparta juego con rigor. Ese rigor exige experiencia periodística y conocimientos amplios. Herrera y Expósito los tienen. También algunos de la SER, lo que ocurre es que los de la COPE lo hacen más cercano al receptor y la principal virtud de la radio es la cercanía psicológica.

Por lo demás, y aunque se posea especial atracción por una de ellas, hay que escucharlas a las dos, si se me permite el consejo: a la COPE y a la SER. Aunque nos pueda fastidiar lo que una u otra digan sobre algún tema. Escuchar por sistema, únicamente y con insistencia, lo que desea uno que le digan, termina por empobrecerte el conocimiento y volverte intolerante.