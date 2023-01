Hace ya varios lustros, Shakira cantó junto a Alejandro Sanz la canción ‘La Tortura’. Ahora es lo que vamos a vivir tras la publicación de esa unión de rimas, que bien podría haber firmado cualquier instagramer de pacotilla, aderezado por una serie de ruidos metidos por el Beethoven de nuestra época.

Como muchos sabrán, en esa ¿canción? Shakira despliega todos los trapos sucios de su relación con Piqué. Que si ella es un Ferrari, que si la nueva chica es un reloj Casio... la María Zambrano de nuestra generación.

Creo que los problemas personales hay que arreglarlos en privado, más aún cuando hay hijos de por medio.

El colmo de la hipocresía es que Shakira acuse a Piqué de algo que ella hizo hace unos añitos, cuando dejó a su ex pareja por irse con el catalán al son del Waka Waka.

En un par de horas de la salida del vídeo, éste acumuló más de tres millones de visualizaciones. Ahora va por 25. ¿Todavía hay que preguntarse por qué triunfa Sálvame?

Nos encanta un cotilleo, o salseo como dicen los modernitos. No me gustaría ser hijo de esta pareja y, Shakira, por un puñado de euros, que le vendrán muy bien para ponerse al día con Hacienda, los va a dejar tocados de por vida.

Lo peor de todo es que la actitud de la cantante no me extraña. Hemos visto cómo los hijos de Pelé retransmitían los últimos momentos de su vida. He llegado a ver fotos de personas llorando en el tanatorio la muerte de un ser querido. Todo por un puñado de likes para alimentar su ego.

Esto va a durar bastante tiempo y es el primer capítulo de una serie que puede durar más que Arrayán. La tortura de Shakira acaba de comenzar.