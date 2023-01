La universidad ya estaba politizada

Vaya, ya me leí la ley Castells y ahora voy a tenerme que leer esta nueva corregida y aumentada. La ley Castells tenía un tufo posmoderno que echaba para atrás y antes de la ley Castells los nuevos tiempos ya estaban muy presentes en las aulas, en los despachos profesorales y en las instituciones. No sé a qué viene tanto jaleo con que la universidad va a ser ideologizada si ya lo estaba antes. Pues no hay tonterías desde hace años con el lenguaje inclusivo, por ejemplo, contra la opinión de insignes profesoras lingüistas que conozco. Qué paradojas, la universidad va por un lado y la Academia de la Lengua por otro desde hace años. Y no digas nada, ¡eh!, no veas la que puede liarte cualquier militante progresista. Este es el mundo del marketing, de las formas, del puritanismo, porque luego bastante de ese personal progresista carga con un saco de insolidaridad con lo público y no puede remediar pertenecer a la generación que pertenece: la que se ha educado de oídas y le da gusto a sus fantasías de justicia para todos sin pringarse cuando es menester. Ahora bien, a progresistas de salón no hay quien les gane.

Para nadie es un secreto la presencia de simpatizantes del PSOE en las alturas de las dos universidades públicas de Sevilla. En mis más de treinta años como profesor de universidad -sin contar los que me he tirado como estudiante de licenciatura y de doctorado- no había observado tanta politización como ahora, tanta carga ideológica en detalles que, por el momento, no impiden la libertad de cátedra. Por el momento. Ya veremos, porque no me pienso callar, cuando deba poner encima de la mesa todos los elementos de un fenómeno para que el alumnado tome los que quiera y reflexione por sí mismo, no pienso cortarme ni un pelo. Estaría bueno que yo que de verdad corrí delante de los grises y viví en la clandestinidad desde 1973 hasta 1977 por culpa de Franco, me fuera ahora a amedrentar con los franquitos, aunque miedo sí que den. Por encima de todo está el rigor de la ciencia y de la libertad de expresión y pensamiento.

A estas alturas de mi vida -visto lo que he visto- en mis clases hay total libertad de expresión, total, basta con que se utilice educadamente. Y para aprobar un examen no hace falta que el discente diga lo que yo quiera sino que medite sobre el tema a responder según sus argumentos. Algo similar trato de practicar en mis relaciones con mis compañeros docentes: el respeto a lo que digan, cuando creo que están siguiendo consignas políticas lo hago saber porque de eso tengo experiencia desde los años 70 con las asambleas estudiantiles. A algunos los veré bien arriba algún día, son más políticos que intelectuales.

Los medios privados están poniendo el grito en el cielo con esto de que se está ideologizando la universidad. Estoy de acuerdo, pero lo estaría más si completaran la información constatando que la universidad es universidad sea pública o privada y en las privadas el adoctrinamiento está siempre a la orden del día. Me consta.

Por otra parte, ¿cómo se llama estimular el buenismo o colocarse de parte de Ucrania en todas las universidades públicas? Se llama proyectar en el Alma Mater de la libertad de cátedra la ideología occidental, sin más, sin análisis alguno, sin que casi nadie se atreva a disentir o matizar. Si no tiene que existir ideologización a qué viene esto o que mi Facultad de Comunicación, en su momento, no ahora, se sumara oficialmente a un manifiesto que brotó de una facción de la muy dividida izquierda andaluza, manifiesto que denunciaba la presunta manipulación del PP en Canal Sur cuando estos mismos protestones han estado callados casi todos los años de la época PSOE...

Es muy positivo que en la universidad haya política, pluralidad, ideologías, es que eso es la universidad. Se trata de distintas formas y métodos de ver el mundo. Lo que nos retrotrae a otras épocas es la unidireccionalidad del pensamiento que es lo que se puede implantar ahora.