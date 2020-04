¿La vida o Mercadona?

Me parece muy bien que el Gobierno haya apostado por las personas en esta terrible crisis sanitaria que lo es también económica y que, según dicen los expertos, dejará en pañales a la del 2008, aquella en la que el socialista José Luis Rodríguez Zapatero negó hasta que no pudo más y algunos, creyéndolo cuando decía que íbamos al pleno empleo, compramos una casa que al poco tiempo valía ya la mitad de lo que nos costó. Por cierto, con los bancos dándonos lo que quisiéramos, sin avalista, porque avalábamos con la casa y así te ponían la soga al cuello. Luego llegó Mariano Rajoy con los recortes y las ayudas a los bancos, de las que nunca más se supo. Los desahucios, los suicidios, la vuelta a la pobreza y, en definitiva, el desastre padre. Y cuando comenzábamos a levantar cabeza, ¡zas!, llega un virus de China, el coronavirus, para darnos la puntilla. Por suerte, y sin olvidar la responsabilidad del Gobierno en este nuevo desastre, en esta ocasión parece que no van a dejar tan tirados a los trabajadores, aunque, sinceramente, sin pretender desanimar a nadie, no sé cómo vamos a poder pagar todo esto.

Hay economistas que nos ponen malos porque auguran terribles sufrimientos para la población, y otros que dicen que no será para tanto, sino al contrario: que tocaremos fondo, como es lógico, pero que saldremos reforzados el próximo año y que vamos a crecer de manera asombrosa con la ayuda del Gobierno, del Banco Central Europeo y Europa, que también somos nosotros. Es que muchas veces, cuando hablamos de Europa parece que lo hacemos de Marte. Es de suponer que además de salvarnos la vida a los españoles –mueren casi mil diarios con coronavirus–, el Gobierno estará pensando ya en la parte económica de la catástrofe, que son dos cosas perfectamente compatibles. Oigan, señores del Gobierno, valoro mi vida y más aún la de las personas que quiero y esto es un calvario, pero también me interesa saber si voy a salir de esta, si podré acabar de pagar mi única casa y si voy a seguir yendo una vez por semana a Mercadona. A los que venimos de la pobreza no nos mata la idea de volver a ella, aunque no es agradable.

Da tranquilidad que no nos vayan a cortar el agua o la luz por falta de pago, que no nos van a echar de la casa por no cumplir con el banco y que, en caso de no tener ingresos, podamos poner un puchero o dos a la semana. Desconozco cómo lo va a hacer el Gobierno, de dónde van a sacar el dinero, pero aunque volvamos a ser trabajadores pobres, que manda narices, que sepan que algunos, ante la tesitura de la bolsa o la vida, seguramente elegiríamos la bolsa con la que poder ir al supermercado. Vivir es la repera, está muy bien, se lo pasa uno bomba, pero la pobreza no deja de ser la muerte en vida.