La ‘vuelta al cole’ con mucho recelo por parte de los padres

Ha sido y sigue siendo la noticia de la semana, la vuelta al cole con prisas de ultima hora y mucho miedo por parte de profesores y padres se convirtió en una preocupación que afecta a padres, profesores y a una sociedad que mira todo tipo de detalles. Hoy me quiero detener en la localidad de Gines, allí el ayuntamiento esta haciendo bien las cosas y nos sirve de ejemplo para que otros pueblos puedan tomar nota. El Ayuntamiento ha entregado el pasado lunes a cada una de las escuelas infantiles de la localidad un kit de pulverización con agua ionizada apta para la desinfección de superficies y la higiene humana, unos dispositivos con los que el Consistorio quiere ampliar también a estos centros el refuerzo de limpieza ante el inicio del nuevo curso. Se trata de un sistema homologado por la ECHA (European Chemicals Agency) que es 100% inocuo y 80 veces más eficaz que los desinfectantes químicos convencionales. Estos dispositivos se han entregado a las escuelas infantiles Las Carmelas, El Angelito, Pinocho, El Recreo y Paidós, a las que acuden a partir de este martes día 1 niños y niñas de cero a tres años. En todos ellos, se ha hecho una completa demostración al profesorado de la forma de utilización del sistema de pulverizado, haciéndose hincapié tanto en su efectividad frente al COVID-19 como en el hecho de que se trata de un producto totalmente seguro para las personas. Con todo ello, desde el Ayuntamiento se hace un importante esfuerzo en pro de la seguridad de los más pequeños y la tranquilidad de sus familias, destacándose además el gran trabajo que las escuelas infantiles vienen realizando para adaptarse a los protocolos exigidos ante la situación por la que atravesamos actualmente. Esta medida es pionera en toda la provincia y atención al dato, los trabajos de limpieza de estos centros, el presupuesto sale de las arcas municipales, lo cual supone un incremento en el gasto de estos consistorios, la consejería por ahora da pequeñas puntadas y no termina el traje completo. Sirva esto para que a la hora de pedir o bloquear el dinero de los ayuntamientos lo tengan en cuenta, tanto el gobierno autonómico como el central. Una vez mas los alcaldes y sus equipos de gobierno en primera fila de todo aquello que ocurre en sus municipios, trabajo y horas que no están pagadas con nada.