Las claves económicas de la semana

A menudo hablamos de la motivación; decimos que nos falta motivación, que el equipo no está lo suficientemente motivado o en el ámbito empresarial que nos falta motivación para alcanzar los objetivos. Pero ¿que es la motivación? Es al mismo tiempo muy simple y muy complejo. Lo podemos definir como un estado o una situación interna que estimula, activa y dirige la conducta de la persona hacia la consecución de un objetivo concreto o a realizar esfuerzos extraordinarios para alcanzar un determinado fin. Es ese impulso fundamental que mueve al individuo a realizar y conseguir determinadas metas. Cada persona tiene sus propias motivaciones, pero hay algunas que las podemos considerar comunes a todas las personas. Dentro de estas claves pueden estar las que satisfacen necesidades básicas como la retribución, la seguridad en el puesto de trabajo, las condiciones del mismo... que si se descuidan o insatisfacen pueden no causar motivación; y luego hay otras como son el reconocimiento, la responsabilidad, la promoción y el crecimiento que incrementan la satisfacción y el rendimiento; y su ausencia no necesariamente causa ninguna insatisfacción. Por tanto, podemos distinguir dos tipos de motivaciones, la positiva, que es la que suma, anima y empuja a la consecución de un determinado objetivo; y la negativa que deriva en un desánimo y en una gran falta de interés para alcanzar la meta propuesta. Por lo que respecta a los equipos, hay determinadas claves que el líder debe manejar con soltura y habilidad para potenciar la motivación como inspirar confianza, comunicarse con eficacia, transmitir con entusiasmo los objetivos a conseguir, no perder la referencia al objetivo, rodearse de personas optimistas, saber escuchar y premiar los logros alcanzados.

No sé quién dijo que en época de crisis, necesitamos doble motivación. Pues ahora, época de crisis, época de pandemia, época de confinamiento ¿qué es lo que necesitamos? Pues eso, triple motivación y no quejarnos tanto que nos quita energía.