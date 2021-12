Las comidas y cenas de empresas llegan al final

Como cambien las cosas en cuestión de semanas, todos teníamos planes para las navidades y el maldito Covid regresa y con mas fuerza que nunca. Nuevas medidas de seguridad y sobre todo tratar de que estas medidas se cumplan son los objetivos que tenemos por delante para que no tengamos sorpresas de última hora en los que tenemos en adelante. Ya nuestros pueblos habían tomado medidas y adelanto de celebraciones antes de la reunión de ayer de presidentes autonómicos y el presidente del gobierno. De esta pandemia todos hemos aprendido, una cosa es aquello que deciden los políticos y otra bien distinta la tomada por el pueblo. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia experiencia directa o indirecta con amigos, conocidos y familiares que se quedaron en el camino por no superar la enfermedad, eso lo guardamos en nuestra memoria para siempre y la sociedad está dando una gran lección a la clase política frente al Covid. Desde hace semanas se ven las calles con personas utilizando la mascarilla, antes de que esta fuese obligatoria, vimos como cenas y comidas se suspendían ante el panorama que veíamos todos que llegaba. Ningún mandatario se atrevía a tomar medidas fuertes hasta que no se produjera el encuentro celebrado ayer con el presidente del gobierno, pero el pueblo ya las tomaba o al menos una gran mayoría. Quiero traer a esta columna de El Correo de Andalucía una de las ultimas celebraciones, el pasado martes y con todas las medidas sanitaria, los trabajadores de los apartamentos turísticos Domocenter en Bormujos celebraron una pequeña reunión para dar las gracias a los últimos meses que han sido decisivos para que este establecimiento no tuviera que cerrar para siempre. El gerente de este hotel me comentaba que las fechas de la cuarta y quinta ola de la pandemia fueron muy difícil y poder estar juntos un día como el pasado martes casi todos juntos, fue algo que no nos podíamos imaginar hace menos de un año. Por mi parte quiero desear desde aquí una feliz navidad y que cada lector tome dentro de las nuevas leyes las medidas sanitarias que pueda, será difícil, pero de situaciones más difíciles hemos salido. Lo único que quiere la población es que el gobierno central y de cada comunidad sea claro y cuenten la verdad de como esta la solución, tienen que dejar aparcado el interés electoral y político y decir la verdad, aunque piensen que la sociedad no es adulta, lo somos, y damos buena cuenta de todo ello cada día.