Las declaraciones de Trump tumbaron los mercados americanos. Qué esperar para hoy

Los mercados europeos mantuvieron el optimismo en la sesión de ayer. El Ibex subió un 1,44% hasta los 6.936,20 puntos en una jornada que fue de menos a mas, con un comienzo dubitativo pero avanzando.

Los valores que mejor se comportaron fueron Meliá que subió un 7,78%, Banco Santander se anotó un 6,23%, IAG sumó un 5,80%, Repsol un 4,93% y Banco Sabadell un 4,20%. Los de peor comportamiento fueron Pharmamar que bajó un 2,62%, Viscofán un 1,67%, Enagás retrocedió un 1,62%, Red Eléctrica un 1,18% y Siemens Gamesa que bajó un 1,15%.

Los principales índice de Estados Unidos bajaron todos, el Dow Jones bajó un 1,34% hasta los 27.772,76 puntos, el S&P500 restó un 1,40% hasta los 3.360,95 puntos y el Nasdaq se dejó un 1,57% hasta los 11.154,60 puntos. La sesión estaba tranquila hasta que Trump, tras su regreso a la Casa Blanca, aparecía diciendo que rompía las negociaciones del acuerdo para el plan de ayuda, momento a partir del cual las bolsas americanas ha caído en picado. Estas palabras de Trump se han producido el mismo día que Powell manifestó que la situación podría ser trágica si los políticos no aprobaban rápidamente el plan de ayuda y no sólo no se ha aprobado sino que parece que se aplaza hasta después de las elecciones.

Otro factor importante que ha hecho caer las bolsas ha sido el informe del Congreso emitiendo un informe contra las grandes compañías tecnológicas dejando caer que la única solución sería dividirlas. El informe menciona decenas de casos en los que Google, Apple, Amazon y Facebook hicieron mal uso de su poder para mantener su dominio en internet.

El oro cotiza hoy en 1.891,90 dólares la onza y la plata en 23,715 dólares. El barril WTI está a 40,08 dólares y el Brent a 42,16 dólares.

Hoy estaremos pendientes de la comparecencia de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo a las 14:10h. En Estados Unidos los inventario de petróleo crudo de la AIE a las 16:30h. A las 20:00h el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC)en Acta de reunión registra un informe de la comisión del tipo de interés.

La OMS ve una posible vacuna antes de final de año. El Banco de España ha comunicado que las restricciones pueden desembocar en el peor escenario que maneja el organismo con una contracción del PIB para el año 2020 en nuestro país de entre -10,5% y -12,6%.

Hoy los futuros vienen mixtos, el Ibex baja un 0,37%, el DAX sube un 0,89%, el Eurostoxx baja un 0,28%, el FTSE está plano, el CAC 40 baja un 0,25% y el Italia 40 desciende un 0,48%.