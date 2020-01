Una vez se reconoce la existencia de petróleo, las petroleras contratan el suelo y se prepara el lugar de perforación. Se empiezan a construir carreteras, nivelar y limpiar terrenos, reforzar espacios y preparar el suministro de energía y agua. Y cuando ya han destruido media selva... es el momento de atravesar las entrañas de la tierra. Quizás ahora, podamos entender la rabia de la que haba Nina Siren. Las guardianas del Amazonas siguen su lucha, se han organizado para llegar a la ciudad y denunciar lo que está ocurriendo en sus territorios. Desde lo más profundo del Amazonas una marea de indígenas han conseguido unirse para presentar “El mandato de las mujeres amazónicas” al gobierno de Quito y denunciar la violencia que sufren las activistas y la tierra de la que se alimentan. Como dice Nina Siren “esta lucha es de todos, tenemos que empezar a transformar la forma de pensar, apostar por el amor y entender que este mundo no puede existir sin los pueblos indígenas”.

“Guardianas de la Amazonía” es también una acción motivada por las mismas preocupaciones, que pretende a través de proyectos audiovisuales enseñar al mundo qué estamos haciendo con nuestros recursos y cómo las mujeres se unen para proteger la tierra. “Cuidanderas” es un corto creado por el fondo feminista regional para América Latina y el Caribe FAU-AL , que pone voz a ellas, las guardianas de la selva. Una de las indígenas entrevistadas lo dice bien claro: “esta selva se la estamos dando al mundo desarrollado, como ellos mismos se definen, para que puedan respirar. Pero si las amazónicas no estuviéramos aquí como guardianas, luchando por la selva, los hijos del gobierno cómo podrían vivir. No habría aire, porque no hay más selva. No habrá mas selva en el futuro si la destruyen”.

Y para los que aún dudan del poder del asociacionismo femenino, el pasado mes de abril un tribunal de la Región Amazónica de Ecuador, falló a favor de suspender la explotación petrolera en territorio Waorani. Sentencia histórica que reconoce el derecho de consulta previa para las comunidades que ancestralmente viven allí. En julio, la Corte de Justicia Provincial, ratificó el fallo manteniendo a salvo el territorio de extracción de crudo.

Las amazónicas saben que la ambición humana no tiene límites, tenemos que estar preparadas para el siguiente varapalo. Aunque las feministas nos quedamos más tranquilas, sabiendo que estas mujeres son verdaderas expertas en estrategias comunitarias de resistencia. Defensoras ambientales, que están generando impacto a nivel local y global. Nos han enseñado, que abordar el derecho a la tierra desde una perspectiva feminista, que incluya soberanía alimentaria, justicia social y justicia ambiental ya no es pura utopía. Que nuestros cuerpos y la tierra de la que nacemos, nos pertenecen. Sólo aceptamos amor y respeto.