Las mujeres y el camino hacia el infierno

El obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, ha pedido a las adolescentes que «se vistan a la moda pero no provocativas» para «salvarse del infierno». Muy bien.

Me gustaría que alguien me aclarase (si lo hiciera el propio Reig Pla sería maravilloso) por qué razón se pide a las adolescentes algo así y no a los chicos de la misma edad. Por lo visto, eso de no vestir provocativas es cosa de ellas. ¿Una chica con minifalda es más provocativa que un muchacho con pantalones cortos? ¿No será que ninguna de las dos cosas es provocar?

Por otra parte, me encantaría aclarar al obispo que la sexualidad de las personas no tiene nada que ver con el infierno. Forma parte de lo que somos y punto, de nuestra condición como seres humanos. Para aclarar ideas, se lo podría preguntar a muchos de sus compañeros porque saben de esto bastante. Y, de paso, le podrían explicar que el infierno es una invención, bastante perturbadora y salvaje, de los clérigos; una invención con la que mantuvieron a raya a millones de personas durante siglos. Pero cuando la gente tuvo acceso a la educación se les acabó el chollo.

Este obispo es el que cree que la homosexualidad es una enfermedad que puede curarse. Este obispo representa la zona más oscura de la Iglesia actual. Alguien me preguntaba hace poco sobre por qué Cáritas es una entidad muy bien valorada por los españoles mientras la Iglesia aparece con una valoración muy mala siendo lo mismo las dos cosas. La respuesta se encuentra en obispos como este. Ni más ni menos.