Las pedanías de Los Palacios y Villafranca contarán con alumbrado led

El Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca ha concluido la sustitución y ampliación de las farolas y cambio al sistema Led del alumbrado público de las pedanías de Los Chapatales y El Trobal, así como el del parque de El Trobal y la pedanía de Maribáñez. En cuanto al parque de Maribáñez, ya cuenta también con la instalación de las nuevas luminarias que en breve entrarán en funcionamiento. Se trata de una actuación con cargo al Plan Contigo de la Diputación de Sevilla, enmarcada en el amplio proyecto de modernización del sistema de alumbrado público en las pedanías de El Trobal, Maribáñez y Los Chapatales, y una inversión de 488.000 euros. El alcalde, Juan Manuel Valle, acompañado del delegado de Urbanismo, José Manuel Triguero, y la delegada de Vías Públicas, Irene García, visitó anoche las pedanías de Los Chapatales y El Trobal y pudo comprobar in situ que el resultado de dicha modernización es muy satisfactoria, “una importante inversión en la renovación de todo el alumbrado público en nuestras pedanías de Los Chapatales, El Trobal y Maribáñez, además de en los parques de Maribáñez y El Trobal y unas mejoras importantes en la calle Goles de El Trobal y en todo el alumbrado de la entrada de Maribáñez, reforzando la seguridad en los accesos a dicha pedanía”. Un total de 826 puntos de luz, bien con refuerzo en puntos donde no existían o era deficitario o por sustitución del sistema existente por la nueva tecnología Led que nos permite reducir el consumo energético en un porcentaje de entre un 25 y un 35% y, por lo tanto, posibilita una importante reducción de contaminación por emisiones de CO2 a la atmosfera, de esa forma permite asimismo mejorar la calidad lumínica de una manera muy significativa y un ahorro económico para las arcas municipales”. En ese sentido, todo ello se consigue con un compromiso que habían asumido con este pueblo, continuar renovando la red de alumbrado público, implantando el sistema Led y ganando en eficiencia ,al igual que se han mejorado en algunas calles del casco urbano de Los Palacios y Villafranca, con el Plan Contigo se ha llevado a cabo el proyecto de modernización lumínica en las tres pedanías al mismo tiempo y según nos transmiten los representantes pedáneos y los propios vecinos, el grado de satisfacción es muy considerable. Ha sido un cambio espectacular, Los Chapatales, El Trobal y Maribáñez son zonas muy importantes para el equipo de Gobierno Municipal; no en vano, en las mismas hay más de 2.400 vecinos que viven en las pedanías y todos los años, con cargo a los diferentes programas de inversiones, PFEA, Plan Contigo y otros, destinamos a estos núcleos partidas importantes que nos garanticen el desarrollo cohesionado del municipio. Así se permite el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 como asumimos las diferentes administraciones públicas para garantizar un desarrollo sostenible de los pueblos y nuestras ciudades y que al mismo tiempo nos garantizan preservar el planeta. El alcalde se congratuló de la mejora que representa el alumbrado “en la calidad de vida de la ciudadanía, con una incidencia directa en la seguridad y en otros muchos aspectos. La mano de la Diputación de Sevilla en el tema económico y la buena gestión de los alcaldes sevillanos hacen en estos últimos años mejoras para pueblos que necesitaban urgente estas actuaciones.