Las tres mayores empresas de Sevilla por facturación

Endesa



Endesa Generacion Sa en el año 2017 tiene unos activos registrados por un valor de 10.841.817.000 € y unas ventas de 4.529.848.000 €.



Capital Social: 1.940.379.737 €

Resultado 2018: 667.855.000 €

Ebitda 2018: 883.502.000 €

Total Activo 2018: 11.645.190.000 €



Endesa Generacion Sa ha tenido en 2017 unas ventas de 4.529.848.000 €, por lo cual ha obtenido la posición 27 del Ranking Nacional de Empresas según ventas , mejorando en 9 posiciones respecto al año 2016.



En el Ranking de Sevilla según ventas, la empresa Endesa Generacion Sa en 2017 ha conseguido la posición 1, manteniéndose en la misma posición respecto al año 2016.



Endesa Generacion Sa ha obtenido en 2017 la posición 1 en el Ranking de Empresas del Sector Producción de energía eléctrica de origen térmico convencional según ventas, manteniéndose en la misma posición respecto al año 2016.





Bida Farma S. Coop. And



Bida Farma S. Coop. And en el año 2017 tiene unos activos registrados por un valor de 763.459.376 € y unas ventas de 2.174.629.560€.



Capital Social: 119.405.710 €

Resultado 2018: 1.426.648 €

Ebitda 2018: 10.392.462 €

Total Activo 2018: 784.437.265 €



Bida Farma S. Coop. And ha tenido en 2017 unas ventas de 2.174.629.560 €, por lo cual ha obtenido la posición 64 del Ranking Nacional de Empresas según ventas



En el Ranking de Sevilla según ventas, la empresa Bida Farma S. Coop. And en 2017 ha conseguido la posición 2



Bida Farma S. Coop. And ha obtenido en 2017 la posición 3 en el Ranking de Empresas del Sector Comercio al por mayor de productos farmacéuticos según ventas





Heineken España S.A.





Heineken España Sa en el año 2017 tiene unos activos registrados por un valor de 949.303.951 € y unas ventas de 1.008.651.663 €.



Capital Social: 174.662.400 €

Resultado 2017: 246.978.134 €

Ebitda 2017: 255.989.450 €

Total Activo 2017: 949.303.951 €



Heineken España S.A. ha tenido en 2017 unas ventas de 1.008.651.663 €, por lo cual ha obtenido la posición 158 del Ranking Nacional de Empresas según ventas, empeorando en 8 posiciones respecto al año 2016.



En el Ranking de Sevilla según ventas, la empresa Heineken España S.A. en 2017 ha conseguido la posición 3, manteniéndose en la misma posición respecto al año 2016.



Heineken España S.A. ha obtenido en 2017 la posición 2 en el Ranking de Empresas del Sector Fabricación de cerveza según ventas, manteniéndose en la misma posición respecto al año 2016.



La información de empresas procede de la base de datos de INFORMA D&B S.A.U.



