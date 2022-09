Laura Pausini, el ‘Cara al sol’ y ‘Bella Ciao’

Un nuevo debate se abre alrededor de un artista que decide no cantar una canción. El presentador del programa de televisión ‘El hormiguero’, Pablo Motos, le propuso a Laura Pausini cantar la canción ‘Bella Ciao’ y ella se negó porque la canción está revestida con un enorme aroma político. Es un tema considerado como el himno antifascista italiano. Y, por supuesto, las redes se han llenado de comentarios insultantes que señalan a la cantante como si fuera una especie de bestia de la extrema derecha más peligrosa. Al frente de las protestas, la catedrática Adriana Lastra(Negarse a cantar una canción antifascista dice mucho de la señora Pausini, y nada positivo, Adriana Lastra dixit). Debe ser que, ahora, las canciones obligatorias serán otras distintas a las que se cantaban en los colegios españoles hace cincuenta años.

Laura Pausini es libre de cantar lo que de dé la gana y hace bien evitando mezclar política o ideología con el arte. No cantar el ‘Cara al sol’ (seguro que se negaría del mismo modo) no la convierte en miembro de la extrema izquierda italiana. Atreverse a insultar a una cantante por esto es muy llamativo y solo pueden hacerlo los que no entienden lo que es la libertad aunque griten que son sus máximos defensores.

Da fatiga pensar en todos estos que no tienen otra cosa que hacer y dedican su tiempo a insultar o a decir lo que piensan sin pensar antes en eso que van a decir. La ignorancia es la reina de la fiesta en las redes sociales y la imprudencia lo es en las cadenas de televisión (hay que preguntarse a qué viene invitar a una artista a cantar un tema como ese en mitad de un programa en directo). Aburre mucho este debate tan simple y tan casposo que nace del detalle y del atrevimiento de unos pocos que no saben ni cómo se llaman. Y sorprende que el debate no se centre en la cochambre televisiva que nos rodea.

Es urgente que vuelvan a la parrilla programa como aquel que presentaba José Luis Balbín (‘La clave’). Urgente.