Lo de Henri Parot es canallesco

Por lo general soy un enamorado de España, de todas sus regiones, ciudades y pueblos. Algo he viajado por el mundo y jamás he visto un país que se le parezca a España en nada. Pero desde hace un tiempo ando desencantado porque seguimos con la idea de autodestruirnos. Sufrí mucho con lo de ETA y el hecho de que hoy vaya a haber uno o varios homenajes a Henri Parot, el sanguinario terrorista de la banda vasca, que fue condenado a cuatro mil años de cárcel y que será pronto un hombre libre a pesar de que mató a casi cuarenta personas, seis de ellas niños, confieso que me tiene malo.

No creo en ningún partido desde hace tiempo y no puedo votar a quienes me engañan una y otra vez. Nunca entenderé que tenga tanto apoyo en las urnas un presidente como Sánchez, el más mentiroso de la democracia, y el más traidor. Pero sus mentiras y promesas incumplidas no son nada al lado de esto de los homenajes a criminales de la banda terrorista, con más de trescientos asesinatos aún sin resolverse. A ver si me lo explican. Pueden encarcelar a alguien por ser franquista y permiten que sea homenajeado un terrorista que debería pudrirse en la cárcel toda su vida por sus horrendos crímenes.

No quieren pasar página de la Guerra Civil, que acabó hace más de ochenta años, y sí de ETA, que ha estado matando hasta hace tres días. Me pueden joder la vida por llamar maricón a un homosexual en un acaloramiento y permiten que esta bestia vaya a ser homenajeada. Y quieren que, como ciudadano, ejerza mi derecho al voto y que aplauda a un sujeto como Sánchez o a la ministra Yolanda Díaz, que andaba presumiendo ayer de haber subido el SMI, 50 céntimos al día, cuando pertenece a un gobierno que nos está cobrando la luz más cara de la historia en plena crisis sanitaria y económica.

¿Cuánto tiempo hace que no escuchan a la izquierda española llamar asesinos a los etarras, o sencillamente terroristas? Ni siquiera esa izquierda, la socialista, llena de crespones negros. Lo siento, pero no puedo volver a confiar en esta gentuza. Y hoy, más que nunca, estoy con las miles de víctimas de ETA.