Los Beatles de La Puebla

Tenía 10 años, viviendo aún en Palomares del Río, cuando salió al mercado el primer disco de Los Romeros de la Puebla, el mejor conjunto de sevillanas de la historia, aunque sé que esto es siempre una cuestión de gustos. Pues bien, en cuestiones de sevillanas, lo cierto es que, como dice la soleá de Tomás Pavón al estilo de La Sarneta, tengo el gusto bien colmao. Recuerdo que a veces pasaban por el pueblo en un lujoso coche y se paraban a comerse unos albures fritos en el bar de Farina, de la calle Cortinales. Sus sevillanas sonaban en todos los aparatos de radio casi a diario y los niños nos sabíamos de memoria sus sevillanas: Solano de la marisma, El embarque del ganao, Cuando paso por el puente...

Esto fue antes de que Agustín el del Estanco pusiera en su bar de la calle Iglesia una gramola moderna en la que los más adelantados escuchábamos a Ton Jones, Tony Ronald o Elton Jones, aquellas canciones suyas que nos animaban a cambiar el mundo: Tu muñeco, Solo en mi cuarto o El Rock del cocodrilo. Pero la mayoría éramos de Los Romeros de la Puebla, que eran como los Beatles, aunque con menos pelos. Mis ídolos antes de que descubriera a Camarón de la Isla y Enrique Morente. Por eso me duele que no les hayan dado aún la Medalla de Andalucía, algo que no se explica. Si la tienen incluso Alejandro Sanz y Estrella Morente...

El histórico grupo va perdiendo miembros -Faustino y Juan Díaz duermen ya el sueño de los justos-, y nuestros políticos no atienden las peticiones de que sean condecorados, sobre todo las del Ayuntamiento de La Puebla, que cada año la pide. No la deberían pedir más porque tampoco es cuestión de arrastrarse para conseguir una medalla que no va a hacer más grandes a estos romeros universales, de los que ya quedan solo tres. En todo caso, ellos prestigiarían el galardón verde y blanco.

Ahora vivo en La Puebla y no hay día que no canturree unas sevillanas suyas porque ayuda el paisaje, los humedales, los pájaros, los campos de arroz, la Cañada de los Pájaros y la Dehesa de Abajo. Tengo incluso el llavero de Juan Díaz, donde tenía, entre otras, las llaves de su casa de Colina en la que pintaba y componía sevillanas. ¿Surtiría efecto que le llevara el llavero al Señor de Sevilla, el Gran Poder, para que les dieran la dichosa medalla? El llavero y tres velas, lo que haga falta. Y si no le dieran tampoco este año no importa, porque las cinco voces romeras van a durar siglos y siglos en estas marismas llenas de cigüeñas blancas, gallinetas y patos reales.

Dijo Antonio Mairena que la pureza del cante era el sabor al paisaje. A eso saben los Romeros, al paisaje de estos campos.