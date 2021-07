Los bolos del presidente guaperas

Resulta vergonzosa la cobertura mediática de algunos medios afines al Gobierno sobre la gira americana del presidente Sánchez, destacando sobre todo lo alucinados que se han quedado en Estados Unidos con la “belleza” o el “agraciado físico” del líder socialista. El presidente se ha ido a miles de kilómetros de España a defender el español como lengua, cuando aquí, en España, se pisotea con su consentimiento y estos mismos medios afines han machacado a Ayuso y Toni Cantó por la creación de una oficina para promocionar y defender nuestro idioma en la capital de España. El chiringuito, ya saben. Sánchez ha dicho también que quiere convertir España en el Hollywood de Europa, como si no tuviéramos ya bastantes películas cada día protagonizadas por ministras como Irene Montero o Yolanda Díaz. Lo del rescate de la aerolínea venezolana sí que es una película, que de momento nos ha costado 19 millones de euros. Él mismo es una gran película, un excelente actor, capaz de ajustarse siempre al guión que le ponen por delante los vascos, catalanes o podemitas. Se ha ido a América a decir que es “un presidente que cumple”, con toda la cara dura que le caracteriza, cuando no ha cumplido casi nada de lo prometido y de cada tres cosas que dice, dos son mentiras. Se ha ido también tan lejos para decir que será recordado por cómo ha gestionado la pandemia, con más de cien muertos y desescaladas de cárcel. Todavía hay en nuestro país 250.000 personas de más de sesenta años que no tienen la primera vacuna, cuando se está vacunando ya a jóvenes. ¿Por qué no ha hablado de esto en Nueva York? No hubiera servido de nada, porque a los estadounidenses lo que de verdad les ha interesado es la belleza del presidente, como no podría ser de otra manera. Había que ver a “Kennedy español” paseando el palmito entre rascacielos con quince guardaespaldas, como si fuera más popular allí que Brad Pitt. ¿Cuánto nos va a costar este bolo del presidente y que sea recibido en la Casa Blanca?