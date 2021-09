Los caballeros de la mesa coja

En la mesa de negociaciones pro-privilegios para Cataluña falta una pata que la componen los presidentes de las otras dieciséis comunidades autónomas. Deberían estar presentes si se quiere con voz pero sin voto, pero presentes. Que no intenten tomarle el pelo al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, diciéndole que si desea lo mismo no tiene más que pedirlo porque está establecido en las legislaciones puesto que esa mesa coja de Cataluña es fruto de presiones en la calle, de disturbios graves, de destrozos de patrimonios públicos y privados, de represiones contra funcionarios fieles a la constitución, de manipulaciones de TV3 totalmente anticonstitucionales, de nacionalismos excluyentes, de prepotencias de una zona de España que aún no ha encajado bien la derrota que le infligieron los Borbones en el siglo XVIII, de atropellos a los derechos de las familias a educar a sus hijos como deseen, de mil tropelías más, de engaños creyendo que ser independientes es ser más ricos y libres, de decirle a la gente que Cataluña aporta más que nadie al erario público, esa mesa es fruto de una presión contra un gobierno constitucional desde la inconstitucionalidad.

No cabe duda de que hay que sentarse con estos levantiscos a callarles la boca con dinero y privilegios, por eso mismo deben estar el resto de los presidentes autonómicos. El señor Moreno Bonilla solicita una reunión similar y le mandan a actores de segunda, le dicen palabras lindas y lo sientan en el AVE rumbo a Sevilla. ¿Por qué? Porque en Andalucía no quemamos contenedores ni hay pijos y esnobs peleándose con la policía mientras los antidisturbios tienen que estar quietos aguantando el palizón para que el gobierno progre no pierda votos. Porque en Andalucía no decimos nunca que probablemente si fuéramos independientes tal vez nos iría mejor por nuestro enorme potencial de crecimiento y la UE no pondría trabas a nuestra producción agrícola en favor de los productos marroquíes, por ejemplo.

Dice Aragonés que desde ahora las reuniones serán más discretas. Serán y ya han sido, el poder no funciona como lo vemos, lo que vemos es un barrido de cámara de TV y una mesa con gente sentada, lo que vemos son palabas y palabrotas en Las Cortes, lo que vemos es el G-7 o el Club Bilderberg pero todo eso es la escenificación, la verdad va por debajo, entre bambalinas, en secreto, llamaditas, reuniones invisibles, pactos por debajo y hombres de paja para un lado y otro, presencia extranjera, lo que vemos es el circo democrático del que forma parte que el señor Rufián le diga al señor presidente Pedro Sánchez que como no haga lo que ERC quiera llegarán a la Moncloa el PP y Vox. Oh, qué miedo, ya estoy temblando. Y Sánchez agachará la cabeza, ¿qué pensarán en esos momentos todos los dirigentes históricos del PSOE que nos quedan con vida? Un pardillo como Rufián desafiado así al representante de un partido clave en la Historia de España, una diferencia abismal entre los votos de ERC y PSOE.

La mesa de la pata coja es el principio de otras mesas que aumentarán eso a lo que llamamos odio entre los españoles porque aquí nadie va a querer ser menos que nadie, a ver cómo narices se puede arreglar el desafío catalán sin vestir un santo para desnudar a dieciséis.