Los edificios históricos de Utrera retoman sus visitas guiadas

Se realizan con todas las medidas COVID, uso obligatorio de mascarillas, limitación de aforo, gel hidroalcohólico y distancias de seguridad. Para asegurar más seguridad las visitas serán guiadas por los informadores turísticos que hay en cada monumento. No será necesario pedir cita previa, cuando los visitantes lleguen a cada espacio los informadores turísticos los atenderán y les harán una visita guiada en grupo por el monumento. Estas visitas serán realizadas por los alumnos del Taller de Empleo Abate Marchena que fueron contratadas el pasado mes de marzo, cumpliendo con el compromiso de contratación con los alumnos de las escuelas taller y talleres de empleo con mejores calificaciones. Estos 10 profesionales turísticas están realizando labores de información turística en exposiciones y monumentos de la ciudad y dando asesoramiento a los turistas que visitan Utrera sobre los recursos y actividades que pueden encontrar. Formándose junto a ellos están los alumnos en prácticas del Ciclo Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas del IES José María Infantes, que gracias a los convenios de colaboración educativa que el Ayuntamiento de Utrera tiene firmados con los centros de enseñanza secundaria de nuestra ciudad, pueden realizar la parte práctica de su formación junto a profesionales y en espacios de trabajo reales. La entrada en todos los monumentos municipales es totalmente gratuita y los horarios de apertura son los siguientes: Oficina de Turismo: lunes a jueves: 10:00 a 14:00 horas. Viernes, sábados y domingos: 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas. Castillo de Utrera: lunes a domingo: 11:00 a 14:00 horas y de 16: 00 a 20:00 horas. Casa de la Cultura: lunes a domingo a la misma hora. Por otro lado, también se puede visitar la Iglesia de Santiago el Mayor, templo gótico de finales del siglo XV situado en la zona alta de Utrera. La entrada es gratuita para todos los empadronados en Utrera y de 2 euros para el resto de los visitantes, los horarios de visita son los siguientes: martes a sábado: de 11:00 a 14:00 horas. Domingos: de 16:00 a 20:00 horas. El patrimonio de la ciudad de Utrera es algo que tenemos que visitar en cualquier época del año y dentro de esta ruta no me puedo olvidar del ayuntamiento de la ciudad, otra de las cosas bellas que tienen en esa localidad y que no se puede dejar de visitar. De estas actuaciones saldrán buenos guías turísticos que pueden hacerse con una profesión para su futuro, una buena idea que se puede poner en practicas en otras grandes ciudades sevillanas que tienen un patrimonio que no podemos perdernos, ni sevillanos , ni ese tan esperado turismo que estamos deseando que la normalidad que esta llegando poco a poco puedan ser visitados.