Los ‘Kofrades’ ofendidos

En las tablas del gran Teatro Falla hay dos pasos. De Cristo y de Virgen hacen dos personas que van en silla de ruedas y que no se quedan en simple atrezo, pues intervienen durante la actuación y sueltan pildoritas. Alrededor de ellos encontramos a unos muchachos a los que seguro que cada uno de nosotros podría ponerle nombre y apellido .

Esta sí que ha sido una semana fantástica y no la de El Corte Inglés. Cuanto ofendido por bits cuadrado denotando la ingente cantidad de tiempo libre disponible y que no usan, precisamente, para leer un libro.

El problema de esta chirigota no es que ofenda. El problema es que muchos se ven identificados y a nadie le gusta que se rían de uno mismo.

«A ver cuándo hacen una de Mahoma» es el gran argumento de los ‘Kofrades’. Quizás, a Mahoma no se le hagan chirigotas porque no es de la cultura popular y no lo sacamos bajo palio.

El Consejo de hermandades de Cádiz ha puesto el grito en el cielo por esta agrupación. No veo la misma actuación en otras cuando tratan el tema de Dios, tanto en letras como en la representación. Parece que Dios no va de la mano de la Semana Santa cuando no se entendería lo segundo sin lo primero.

El otro grito en el cielo es por la performance de Virgen de los Reyes. Cuando la agrupación musical interpretaba la marcha ‘Al compás de la laguna’ un grupo de actores terminaba escenificando el misterio de Jesús Despojado. Con costero a costero incluido.