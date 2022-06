Los novios de la muerte

Las campanas gloriosas de los medios de comunicación están sonando ebrias de gozo en estos tiempos otaneros. Y no hay distinción entre medios progresistas pro PSOE y medios pro PP. Todos cantan al unísono aquello que decía Forges en una de sus viñetas: “Qué buenos son nuestros verdugos que nos llevan a pasear”. Aquí no hay diferencias sustanciales, Putin nos ha unido a todos y el centro del imperio, el rey del armamento, está bailando al ritmo de swing y del Frank Sinatra más marchoso. Gracias a Putin se da otro paso más para que el bipartidismo del huevo duro y del huevo pasado por agua se den la mano y se conviertan en novios de la muerte, que no de la paz. En el fondo son de los míos y siguen a Flavio Renato Vegecio, militar romano que vivió entre los siglos IV y V después de Cristo: “Si quieres la paz, prepárate para la guerra”.

A mí me alegra porque se están formando dos bloques como antes, con la URSS, cuando el mundo estaba más tranquilo gracias a que estaba más intranquilo. La situación no es igual porque la Historia no se repite. No hay en realidad dos bloques sino varios bloques dentro de los dos bloques, que no es lo mismo. Pero para simplificar hablaremos de dos bloques. Como Estados Unidos, Alemania y Francia no querían a una Rusia que les hiciera sombra ni sin comunismo -qué buena coartada fue el comunismo para lavarnos el coco- ya la han desterrado definitivamente hacia Oriente y estamos frente a frente Oriente contra Occidente. Para simplificar.

La Rusia europea que se vaya al ostracismo. ¿Cuál es el argumento? Que quiere reconstruir su imperio soviético y que no hay que dejar que Putin se salga con la suya. Jugada maestra de nuevo: se intenta asfixiar a un fortachón militar y cuando se resiste se le dice que por qué no se deja estrangular. Luego se le cuenta a los niños, a los jóvenes y a la gente en general que el malo es el que se ha defendido y se ha defendido porque es malo y se divierte así. La verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, va por otros derroteros, pero el adoctrinamiento occidental debe ser ése. Para formar verdaderos ciudadanos demócratas hay que decirles todas las versiones, he ahí es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad sin necesidad de posar la palma de la mano en La Biblia. La verdad no se puede consentir, ¿quién ha dicho que estamos en democracia? Estamos en una democracia, que no es lo mismo. Franco, Fidel Castro y Lenin decían que también estaban en una democracia, lo que pasa es que la nuestra es la menos mala.

Occidente se revitaliza y ahí están las campanas de los medios repicando como unas castañuelas. Los medios no se pertenecen, los pobres, tienen que decir lo que les digan, aunque sepan que nos pueden llevar a una guerra mundial y que el acto de la OTAN de Madrid es, en verdad, histórico en este sentido. Occidente se une, ¿quién lo ha separado? Él mismo, no ha sido China ni Rusia, ha sido él, con su codicia sobre los bienes ajenos y su deseo de ahorrar unos euros. Ha sido el Covid quien ha dado la voz de alarma, ¿por qué no teníamos ni una mísera mascarilla al principio? Porque nos las habíamos llevado a China como hemos hecho con otras fábricas en China y en más países baratos. A ver si esta unión occidental evita la deslocalización y suprime los paraísos fiscales.

Una de las portavozas de la OTAN, Carmen Romero, decía ayer en RNE que todos los pueblos y naciones tenían derecho a elegir su futuro. Y lo dice una mujer que trabaja para una organización encabezada por EEUU, que le pregunten a América Latina y a otros países si pueden decidir su futuro. ¿Podrán aliarse con Oriente o formar su propia potencia y decirle a USA que se lleve sus bases militares a Manhattan? No, es que no nos enteramos, Putin no puede salirse con la suya y los demás tampoco si no queremos nosotros que somos los buenos. Lo malo es los malos piensan lo mismo, pero al revés. Y eso es el comienzo de un noviazgo con la muerte, las campanas de los medios ya están sonando para esa boda y ese entierro. Y encima se ríen, como las hienas.