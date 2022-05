Los opositores y trabajadores de la Junta reivindican su situación

Con esta nota de auténtica desesperación se dirigen a este medio los opositores y trabajadores del paro de la Junta de Andalucía. Nos ponemos en contacto con vosotros miles de opositores que estamos afectados y muy desesperados por la pésima gestión llevada a cabo por la Administración General de la Junta de Andalucía, respecto a los procesos selectivos unificados de 2017-18-19 libres y estabilización y de la que aún estamos pendientes de resolución, además de no incluirnos en la correspondiente bolsa de interinos para poder trabajar y que estén realizando llamamientos de convocatorias antiguas y del Servicio Andaluz de Empleo que no han visto en su vida una norma ni han hecho examen alguno. Estamos hablando de una oferta de empleo público que fue aprobada por el gobierno anterior de Susana Díaz, y que este de Juanma Moreno va a terminar la legislatura y no ha concluido. Se dice pronto pero desde que hicimos la solicitud de participación hasta el día de hoy han pasado casi 4 años, aparte de los años anteriores estudiando, imagínense para un opositor que ha apostado todo en su vida por esto, lo que ello supone, aislamiento social y familiar, agotamiento de desempleo y prestaciones, gasto económico de academias y material, enfermedades (ansiedad, caída de cabello, depresión, perdida y aumento de peso) divorcios, separaciones, sin contar aquellas mujeres que estaban embarazadas o acababan de ser madres a las cuales también le han llegado los efectos colaterales en sus bebés, la gran mayoría retrasos en el habla. Nos sentimos desamparados y abandonados, esta situación se nos está haciendo insoportable, nadie nos defiende, a nadie le importamos, para los sindicatos no somos lo suficientemente importantes ya que aún no somos funcionarios. Nos ha cogido una pandemia por medio en la cual se retrasó el examen un par de veces (cosa normal), llegamos al examen y el nivel de dificultad ni para contar, preguntas desactualizadas por normas nuevas, adendas incorporadas al examen que aún seguían mal, se han llevado para resolver una pregunta del examen que había controversia un año, un sinfín de situaciones que se escapa de lo normal. Han tardado un año en sacar unas listas definitivas de aprobados, que eso lo ha hecho la Administración del Estado en 3 meses con un número muchísimo mayor de aspirantes, estamos hablando de meter los exámenes en una máquina que los corrige automáticamente. Para rematar ya esto, Andalucía convoca elecciones, lo que supone poner en funcionamiento la maquinaria para recoger votos, aprobando una nueva OEP que quieren convocar sin haber resuelto esta de la que hablamos, o sea tiene toda la pinta de que quieren volver a examinarnos después de todo lo que llevamos, siendo algunos ya funcionarios, no queremos ni imaginar que esto nos pueda suceder. Una compañera fue a la Cadena Ser y le dieron la oportunidad de hablar a la secretaria general de Administración Pública, la cual no dice ninguna verdad absoluta de lo que está ocurriendo. El próximo lunes 30 de mayo a las 12.30 iremos a la Dirección General de Recursos Humanos C/Alberto Lista, 16 a manifestarnos a ver si alguien nos ayuda, nos escucha, sólo queremos que nos den nuestros puestos de trabajo que tanto sufrimiento y esfuerzo nos ha costado, que para baremar un concurso no pueden hacer esto eterno ya que metiendo al personal suficiente esto podría resolverse con celeridad (no hablamos de tanto) y que podamos continuar definitivamente con nuestras vidas correspondientes y no con este sinvivir. ¿El próximo lunes les darán a estas personas alguna solución?, el numero de afectados en toda la comunidad es muy grande y se viven escenas de una desesperación mas que justificada, las cosas están complicadas pero tengamos un poco de fe para que estas justas reivindicaciones tengan una inmediata solución.