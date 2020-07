Los peores, porque lo dice Cambridge

Los españoles somos mucho de tirar piedras sobre nuestro propio tejado. Aquí nos gusta la sangre interna, la bronca interminable, el y tú más y esa eterna búsqueda de la mota en el ojo del vecino. Pero como ocurre en las mejores familias, a muchos nos escuece cuando los tiritos vienen de fuera. Que el niño es feo, pero que solo lo diga yo. Aquí no nos hacen falta estudios extranjeros para recordarnos lo mal que hemos llevado la pandemia, las decisiones tardías, el confinamiento, los titubeos gubernamentales. Pero los hay, y vienen precisamente de países que deberían meter la cabeza en un agujero, como el avestruz. Porque en España se habrán cometido muchos errores para gestionar la pandemia, pero que la inglesa Universidad de Cambridge venga a cuestionar nuestro país mientras el suyo aspira al récord mundial de desastre deshumanizado es de chiste, y que haya españoles que le hagan la ola, lamentable.

La universidad inglesa ha hecho un ránking de 33 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para dilucidar cómo se ha gestionado la pandemia del COVID-19, y España ocupa el último lugar. El estudio lo firma un economista estadounidense, Jeffrey Sachs. Es decir, que una universidad del país que lleva ya más muertos de toda Europa, 45.000, a un ritmo vergonzosamente acelerado, mientras su negacionista presidente contrajo el coronavirus y pasó por la UCI para seguir haciendo la política de que caiga el que tenga que caer, viene a ponernos colorados. O dicho de otra manera, que un economista norteamericano, en cuyo país se han diagnosticado 3,5 millones de casos y cuyos muertos van ya por 137.000 mientras su presidente se reía del coronavirus hasta ayer por la mañana, viene a meternos el dedo en los ojos a los españoles, que debemos tener la peor clase política y la peor ciudadanía del mundo desarrollado, porque los suyos son ejemplares en todos los sentidos. Claro que sí.

Pero como aquí nos encanta retorcer la daga contra el propio pecho, nos dan gusto esos titulares tan rigurosos e independientes: en España somos los peores, porque lo dice Cambridge. Y todos los patriotas aplauden a rabiar, porque creen que así atacan al gobierno nada patriótico que tenemos, cuando el ridículo lo hacemos sin salir de nuestras fronteras. Si saliésemos, el ridículo se amortiguaría. No me imagino a los periódicos ingleses o norteamericanos titulando que sus respectivos países son los que peor han gestionado la pandemia porque lo diga una universidad española. Como diría quien yo me sé: para tener una boca prestada.