Los pueblos de Sevilla vuelven a la capital en la muestra de la provincia

Toda esta idea creada por el propio Fernando Rodríguez Villalobos nació hace años en el Palacios de Exposiciones y congresos. Allí durante años se dieron cita en cuatro días los 104 pueblos de aquellos años, ahora son dos mas por motivos de sobra conocido. Los tres pabellones se llenaban cada día de sevillanos de la capital y de miles de sevillanos de los pueblos que se acercaban hasta Fibes con autobuses fletados por los ayuntamientos o la propia Diputación de Sevilla. Todo ello era difícil, cada pueblo tenia que aportar una cantidad económica para ocupar el terreno de su stand en la Muestra llamada “Sevilla son sus Pueblos. “Pero la apuesta fue tan grande que aquellos municipios que no disponían de la cantidad de dinero solicitada para estar allí era la propia Diputación la que le ayudaba a estar presente, de esa forma se conseguido que todos pudiesen estar allí en aquellos años muy añorados para mí. Fueron muchas horas de radio en directo y en la desaparecida Localia televisión de aquellos años, pero al final era una gran satisfacción de todo lo que allí realizamos y de poder contar con toda la provincia en ese rincón de Sevilla Este. El tiempo paso y se optó por el cambio de escenario y la ubicación es la actual el Patio de la Diputación en la Avenida Menéndez y Pelayo y en una gran carpa .Siguieron los cambios y la pandemia con sus cosas difíciles fue para la antigua muestra de Sevilla son sus pueblos un cambio para bien. Si han tenido la oportunidad de visitarla en los últimos años el formato cambio , se quito la gran carpa y se instalaron unas pequeñas cabañitas que hacen de stand en la Muestra que se prolonga en el tiempo y que comienza hoy domingo. Y así llegara la navidad y podremos hacer las compras de los productos típicos de nuestra provincia, chacinas, jamones, vinos, licores y una novedad este año, la artesanía, que tiene una importancia muy grande en nuestra tierra. Los más nostálgicos se quedarán con la muestra tal y como nació y una gran mayoría prefiere como se monta actualmente . El estar en el corazón de Sevilla siempre es algo que viene bien a los habitantes de la capital. Yo como les decía tengo una gran añoranza de aquellos años y creo que nuestra gente de los pueblos también, me explico, al ser cuatro días anteriormente el número de autocares era muy grande y podían pasar un día en la capital, en cambio ahora al prolongarse en el tiempo cada uno se tiene que buscar la vida como puede y vemos en el patio a mas sevillanos de la capital que habitantes de los pueblos. Lo bueno de todo esto es que las empresas que vienen no tienen que pagar y es un gran escaparate para dar a conocer sus productos y que la tan malograda economía remonte un poco y regresen contentos a sus poblaciones. Espero y deseo de todo corazón que sea un éxito , esta es la recomendación para la mañana de hoy domingo. No me puedo olvidar de la gran y especial Romería de Valme que también se celebra hoy tras dos años sin poder hacerlo y con motivos en esta edición muy especiales