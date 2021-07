Los pueblos y los votos no importan

¿Hungría y Polonia son dos dictaduras? ¿Como Cuba? Vamos a ver si me aclaro. En una democracia, los distintos partidos políticos exponen a la gente sus programas electorales y la gente vota, el pueblo soberano ha hablado. Oh, pero si al hablar dice lo que la UE no quiere, entonces la UE no espera a que sean los votantes polacos o húngaros los que le corrijan la plana a los gobiernos que los representan sino que es ella quien le regatea o le niega el dinero que esos ciudadanos necesitan para recuperarse del ataque de la Covid-19. No se respeta la personalidad de esos pueblos, aunque se pueda discrepar de sus voluntades, la UE es la reserva espiritual de Occidente, el vaticano de la democracia.

Si en España el pueblo dice que quiere que les suban los salarios y que se arreglen las pensiones para que uno pueda enfilar con tranquilidad el último tercio de su vida y además se desea una estabilidad laboral mayor, y el gobierno que representa a esas personas desea hacerles caso, entonces la UE dice que cuidado, porque si no se hace lo contrario de lo que el pueblo desea no hay pasta, no hay Europa Unida que valga. Entonces, ¿eso no es una dictadura que utiliza la tapadera del avaro y del incumplimiento de unos derechos humanos para incumplir otros derechos humanos?

Cuando Grecia quería librarse de la Troika por votación popular y tuvo que echarse atrás, ¿qué importó la voluntad del pueblo? Cuando no se aprobó la constitución europea pero se aprobó otro texto similar ya sin consultar a la gente porque la gente jode lo que deseaban los de arriba que se aprobara, ¿no es eso un acto dictatorial? Claro, como hay una academia de expertos en bautizos de conceptos, esa academia dice lo que es y lo que no es y punto en boca, todo el mundo a callar y a obedecer.

Los dirigentes de Polonia y de Hungría pueden ser unos impresentables pero, ¿no representan al pueblo? ¿Proceden de un golpe de Estado? ¿No han sido elegidos por sus pueblos? En Ucrania (el pro ruso Viktor Yanukovich fue elegido democráticamente en 2010 pero no le gustó a la UE ni al Pentágono y lo sustituyeron por Petró Poroshenko en 2014), en Honduras (fuera Manuel Zelaya), en Paraguay (fuera Fernando Lugo), en Brasil (fuera Dilma Rousseff), en Bolivia (fuera Evo Morales), ¿no se han dado “golpes de Estado” desde sus parlamentos a base de apaños y apoyos externos? No, eso no son golpes de Estado, eso es la aplicación de la democracia. Vale, tomo nota para cuando lo hagan otros que no sean amigos de Occidente aplicarles el mismo argumento.

¿Quién sale perjudicado desde los años 60 con el bloqueo USA contra Cuba? ¿Sus gobernantes? No, la gente. Yo tenía una gran amiga en La Habana, psicóloga, con cáncer, y su gobierno no podía traer medicinas de EEUU o de otros países vasallos porque USA no quería y aún así se las conseguían, el mundo es grande. El castigo dicen que es para los comunistas, saben que no, que es para millones de personas y duermen tan tranquilos. Vale, los comunistas violan los derechos humanos, son dictadores. ¿No es de dictadores y de asesinos que señores y señoras que se declaran liberales impidan el libre comercio que va en favor de millones de personas? Eso va contra la ley del propio mercado y contra las disposiciones legales internacionales, los pueblos no importan, esto se parece a Sagunto y Aníbal, cerquemos tanto las voluntades populares de Polonia y Hungría y también a Cuba o Venezuela hasta que caigan sus gobernantes, los pueblos son simples daños colaterales necesarios para que avance la democracia, esa democracia que iba a avanzar en Afganistán y ya ven cómo queda aquello tras la salida de los soldados de la libertad: vuelven los talibanes.

Aquí hay mucha hipocresía y mucho sofista que le está lavando el coco al personal, o somos o no somos, ¿manda el pueblo y el pueblo es lo primero o sólo cuando interesa? ¿Somos monigotes o ciudadanos?