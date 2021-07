Los rechazos de Biden a Sánchez

Los medios conservadores muestran su enorme satisfacción ante el hecho de que Joe Biden desprecie a Pedro Sánchez. Me parece una actitud negativa que nada tiene que ver con el patriotismo. ¿Es Biden el presidente de España? ¿Es EEUU nuestro país? Claro, es que como Sánchez quiere destrozar España y se junta con comunistas y separatistas, mejor entonces nos colocamos de parte de los extranjeros y en concreto de un país que ha causado mucho sufrimiento de forma directa o indirecta, lo que ocurre es que como controla la comunicación mundial una buena capa todo lo tapa.

Sánchez aún no ha destrozado España y que yo sepa ha declarado que sus negociaciones con los catalanes las llevará a cabo sobre una base constitucional. Ah, pero es que es un mentiroso. Bien, pues cuando veamos que incumple sus palabras en un tema tan crucial para España, cual es su unidad, entonces reaccionaremos contra él, pero tendremos que entendernos entre españoles. Aquí nos caracterizamos por despreciar o minusvalorar lo nuestro y alabar lo externo, alegrarnos porque un sujeto tétrico y marioneta del Poder yanqui como es Biden no recibe a Sánchez es tirar piedras contra nuestro propio tejado, nadie respeta a un pueblo así, quiero recordar que aunque Sánchez nos pueda sembrar el rechazo más absoluto es el presidente de todos los españoles, todas sus alianzas y trucuñuelas para sacar adelante sus objetivos en Las Cortes son políticamente legales y desde luego, queramos o no, representa a España mientras que Biden es nada políticamente según nuestras normas. Ahora bien, si queremos seguir mostrando ante el exterior una imagen igual que en el interior allá nosotros, nadie nos tomará en serio. Una cosa es constatar que Sánchez no se entrevistará con Biden y otra muy distinta el choteo y la crítica sin piedad, todo lo cual supone una alineación con alguien que no sólo no representa a España ni a la UE sino que pertenece a un país que nunca vio con buenos ojos las unión de Europa como también le fastidia enormemente que China y Rusia le tosan todo lo que les dé la gana. EEUU es un país que desprecia las leyes internacionales y se le conoce por una palabra: sanción, castigos a los pueblos porque no se doblegan a su voluntad ya que lo que es bueno para América, como llaman ellos a su país sin nombre, se supone que es bueno para el mundo entero..., hasta ahora en que América Latina viene diciendo, desde los años 90, hasta aquí hemos llegado y por supuesto Irán, Rusia, China y hasta Alemania y Francia. ¿Qué pinta EEUU metiéndose por medio de las relaciones de la UE con Rusia por los proyectos de colaboración con los gaseoductos, por ejemplo? Se niega a admitir que las naciones pueden vivir sin EEUU pero nadie puede criticar oficialmente sus apoyos y coqueteos con dictaduras de ayer y de hoy.

Realmente es un hándicap serio que Sánchez no sea recibido por Biden, dado que el presidente USA está ahí arriba –por los pelos- porque a la mayoría del Poder depredador de EEUU le estorbaba un señor tan basto y rudo como Trump que representa la pelea interna que se trae entre manos el mercado mientras la izquierda no tiene nada sustancial que aportar ahí salvo la inquietud y el estorbo que supone para el poder mundial. Sin embargo, eso no quita para que, en primer lugar, estemos en esta ocasión al lado de Sánchez, aunque sea en distintos grados; en segundo lugar, para que los trapos sucios los sigamos lavando en casa y con vistas al exterior estemos todo lo unidos que sea posible. Y en tercer lugar para que reconsideremos nuestra política exterior con nuestros países hermanos de América Latina, algo que exige que le digamos a la UE y a EEUU que seremos nosotros quienes, en plan de igualdad y de respeto mutuo, intentemos mejorar las condiciones de vida y derechos humanos de aquella zona del planeta. En este sentido, la política de no injerencia que Sánchez manifiesta en relación con Cuba y Venezuela me parece un acierto. Aún sigo pensando que gran parte de un futuro mejor para España y para Hispanoamérica pasa por unos lazos estrechos entre nosotros y ellos, ya se lo decían sus asesores a Felipe II y Carlos I: Majestad, el futuro de España está en las Indias, no matando protestantes.

Los chinos y los rusos se han enterado bien de eso, nosotros no porque no nos respetamos ni a nosotros mismos, no tenemos futuro ni nosotros mismos hundiendo aún más a nuestro presidente y ensalzando al señorito Biden. Ya veremos si al final el que ríe el último va a ser Sánchez, ante la desesperación de esos que creen que la patria o la matria o como narices queramos llamarla, son sólo ellos.