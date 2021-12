Los utreranos quieren continuar la atención hospitalaria con el Virgen del Rocio

Hace más de dos semanas se dio a conocer la posibilidad de que la población de Utrera pasara a tener como referencia hospitalaria el Hospital de Valme. Dicha decisión vendría motivada por la reordenación del mapa de los servicios sanitarios públicos derivada de la absorción por parte del Servicio Andaluz de Salud de los hospitales de alta resolución. El pasado 2 de diciembre, el alcalde de Utrera dio la voz de alarma y mostró su “inquietud y preocupación” por este posible traslado, rechazado por una inmensa mayoría de utreranos. El día 3 de diciembre se aprueba en un pleno extraordinario una declaración institucional en la que se rechazaba un hipotético cambio de atención hospitalaria para la ciudadanía de Utrera. El viernes pasado, José María Villalobos volvió a hacer declaraciones ya que “desde el primer momento he estado informando a la ciudadanía de Utrera de todas las gestiones que estamos realizando y de toda la información que me llega. En este asunto hay que ser sumamente transparente”. Derivada de esas declaraciones, en las que se daba de plazo a la Junta de Andalucía hasta el martes 14 de diciembre para poner blanco sobre negro sus intenciones en esta materia, el alcalde recibió una llamada de la delegada de Salud de la Junta de Andalucía, la delegada autonómica propuso al alcalde a tener una reunión el miércoles 15 con ella y con la gerente de Valme. Villalobos rechazó la invitación ya que “en primer lugar la reunión se propuso fuera del plazo que habíamos marcado; y, en segundo lugar, que la gerente de Valme no es un interlocutor válido en este caso porque no se está poniendo en duda la calidad asistencial de su hospital, no es el caso. Los motivos de nuestra reclamación son bien diferentes: la conexión ferroviaria con Virgen del Rocío y la continuidad en la asistencia a los cientos de pacientes crónicos que llevan años y años acudiendo a Virgen del Rocío”. En la misma conversación, la delegada no dejó claro cuáles eran las intenciones de la Junta de Andalucía con Utrera si no que expresó que para unas cosas Virgen de Valme y para otras Virgen del Rocío”, según el alcalde, esa situación no es la que los utreranos están demandando. La reunión prevista para el pasado martes no se celebro y el alcalde y todos los grupos políticos enviaron una carta con varias preguntas, una de ellas es como quedara la situación sanitaria a día uno de enero del 2.022, seguirán en el Virgen del Rocío o a Valme. Espero equivocarme. Pero esto me huele a jugar con el tiempo y entre medio la navidad. Así que vendrán manifestaciones y lio gordo para los primeros días del año y todo ante una cosa que es muy fácil de arreglar, seguir como hasta ahora por muchos motivos. Desgraciadamente la sanidad esta como esta y querer complicarse la vida con este cambio, creo que ni es momento ni es la solución. Mucha pena me da buscar problemas, ya se encargan de llegar solos y no ir a buscarlos. Estamos con esta petición de los habitantes de Utrera que tienen mas que argumentos suficientes para continuar como hasta ahora.