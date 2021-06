Luis, Juan, Susana, a por el PSOE

Es hora de hablar de ideas, no de personas ni de insultos ni de chismes ni de descalificaciones. Julio Anguita dejó claro que había dos orillas: en una estaba la derecha y en otra la izquierda. Yo estoy total y absolutamente de acuerdo con él, las terceras vías de Anthony Giddens o del eurocomunismo de Marchais, Carrillo y Berlinguer jamás me convencieron. Pero sé que lo mío es una postura bipolar radical para tiempos en los que hay que dejar a un lado los relativismos. Comprendo que en los actuales momentos se puedan dar tonalidades grises. De cualquier manera, me alegra que mi colega como profesor de la Universidad de Sevilla, Luis Ángel Hierro, deje claro que él salta a la arena pública para hablar de la ideología socialdemócrata, teniendo en cuenta, como afirma, que el PSOE es muy plural interiormente y que se da una indudable crisis en esa izquierda que a Anguita le hubiera gustado, la que quería tomar el cielo.

Los seres humanos podemos dejarnos llevar por las pasiones pero el debate civilizado y pacífico se lleva a cabo en torno a ideologías, enlazando así con nuestra historia europea, tan compleja, por otra parte. Le agradezco a Ayuso que afirmara categóricamente su ideología neoliberal y que la lleve a la práctica para que sepamos en qué consiste con mucho más criterio que hasta ahora porque la señora Ayuso va a ser seguida con lupa que para eso ha levantado tanta expectación. Liberal o neoliberal pero que ejerza en coherencia con ello: “gato blanco o negro, lo importante es que cace ratones”, que dijo Felipe González en 1985, copiando el proverbio chino que usaba Deng Xiaoping. Puede ser usted socialdemócrata o neoliberal pero hágamelo ver y no me engañe. Si no puede aplicar lo que me ha prometido en unas elecciones, hágamelo saber y no me traicione, por favor, téngame y téngase respeto. Debo ser muy torpe pero no sé en qué consiste el liberalismo de Ciudadanos ni el socialismo de Sánchez ni el comunismo de Podemos.

El siguiente paso, pues, es que tanto Luis Ángel Hierro como todos los líderes políticos nos den clases -como hicieron en sus mítines Enrique Tierno Galván y el mismo Julio Anguita- sobre qué es exactamente lo que persiguen y romper con esta dinámica de simplicidades, redes sociales, tibiezas y posverdades que, en este caso, observo en Juan Espadas y Susana Díaz, dos personas que solo conocen un oficio: el de político. Luis Ángel Hierro hace bien en dejar claro que él es profesor y habla de ideas de fondo, no de inmediateces ni victimismos de género. Apunta que él no viene recomendado por el aparato, por la nomenclatura del partido, sino que procede de un movimiento de base, esto es, Hierro a su trabajo acude, con su dinero paga y además se reúne como buen ciudadano con sus semejantes de la polis y hace política que es la obligación de todo ciudadano.

Lenin apostó por el militante firme, dedicado en exclusiva al partido, disciplinado, algo que venía muy bien para sacar adelante la revolución que tenía en la cabeza. Y se salió con la suya. Sin desperdiciar del todo la máxima de Lenin, ahora los tiempos son muy otros, Hierro puede pegar un puñetazo en la mesa y marcharse a su labor investigadora y docente como economista. Juan y Susana se lo tendrían que pensar más de una y más de dos veces, su vida se reduce a la política desde jóvenes. El militante de Lenin acabó por formar una dictadura de burócratas que fue una de las causas del hundimiento de la URSS, los militantes que no tienen planes B en sus vidas conforman aparatos, para ellos las ideas no es lo central sino la supervivencia profesional y económica. Conocí un tiempo en el que las ideologías eran el centro del hervidero político español: en el tardofranquismo, muerte de Franco y transición. La Biblioteca de Divulgación Política, Editorial La Gaya Ciencia, publicó tras la muerte de Franco una serie de libros pequeñitos, finos y claros con títulos cómo Qué es la monarquía, Qué es el comunismo, Qué es el socialismo, Qué es el liberalismo, Qué es la república, Qué es el fascismo, Cuáles son los partidos políticos de Catalunya, Qué es el imperialismo, Qué es la planificación democrática y un largo etcétera de títulos firmados por autores que sabían muy bien lo que escribían. Los jóvenes politizados de entonces nos los bebíamos porque había que ponerse a la altura del momento y recuperar el tiempo perdido. Todo eso está ahora a un clic para todo el mundo, ¿se da ese clic o se prefiere el insulto, el meme, el cachondeo, la ignorancia y luego, eso sí, sentar cátedra?

Le deseo lo mejor al PSOE por el bien de la democracia, en un contexto político plural donde se hable de ideas, esas ideas que nos llegan desde nuestras raíces grecolatinas porque lo que menos necesita la democracia son los panoramas vulgares y mediocres que podemos ver en nuestros días. Supongo que Luis Ángel Hierro no ganará, en los medios hasta lo sacan de refilón: Juan, Susana, ah, sí, y el otro. Declaraciones de Juan y de Susana y del otro sólo que ha dicho esto o aquello, menos de treinta segundos. Hay causas de que esto ocurra, claro, pero al menos está ahí, para esperanza de sus compañeros.