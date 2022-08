Macarena Olona desaparece ¿por prescripción médica?

Imagine que alguien conocido renuncia al acta de diputado por la Junta de Andalucía un día como hoy y que, diez minutos después, se da de baja en el partido en el que milita. Imagine que usted y un grupo de amigos envían mensajes de Whatsapp a esa persona para mostrar su apoyo (por supuesto, usted y el grupo de amigos militan en el mismo partido que lo hizo el dimisionario) y que no consiguen que responda y que parezca que esté desaparecido o desaparecida. Imagine que la dimisionaria declara públicamente que no va a decir ni pío para no ser desleal a los españoles. Ahora, por favor, conteste a esta pregunta: ¿Ese hombre o esa mujer dimite, se da de baja del partido, guarda un silencio absoluto y desaparece del mapa por cuestiones médicas? ¿No suena igual de falso eso a, por ejemplo, empadronarse en un pueblo de Granada por prescripción médica? Pues eso.

Lo que ha sucedido entre Macarena Olona y la cúpula de Vox huele mal, huele a mentira y atufa a mala copia de lo que le hizo Isabel Díaz Ayuso a Pablo Casado (esta vez con resultado contrario). La mentira política se impone, otra vez más, a la verdad de un electorado harto de que le engañen unos advenedizos, unos aficionados que no saben hacer la o con un canuto, unos vagos que encuentran en la política a su gallina de los huevos de oro (que nadie crea que esto no se parece a lo que ha sucedido en Ciudadanos y en Podemos).

A mí me provoca una enorme vergüenza este insulto a la inteligencia constante por parte de políticos mentirosos y trapaceros. Vergüenza.